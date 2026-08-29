Pérez se donne ’peut-être trois ans’ encore en F1 pour faire grandir Cadillac

Sergio Pérez ne compte pas prolonger indéfiniment son aventure en Formule 1. Revenu dans la discipline après une année d’absence pour participer au lancement de Cadillac, le Mexicain estime avoir encore "peut-être trois ans" devant lui au plus haut niveau. Une période qu’il souhaite avant tout consacrer à la progression de la nouvelle équipe américaine, avant de tourner définitivement la page de la F1 pour se consacrer à d’autres projets.

Après avoir perdu son baquet chez Red Bull à l’issue de la saison 2024, Pérez avait passé une année loin de la grille. Après cette année sabbatique, Pérez a effectivement retrouvé la F1 grâce à Cadillac. Pour la première saison de la nouvelle équipe, il fait équipe avec Valtteri Bottas, formant un duo expérimenté censé permettre à l’écurie de disposer immédiatement d’une solide expérience des structures de premier plan et de contribuer au développement de son projet.

Mais Pérez ne considère pas son rôle comme celui d’un simple pilote. Au contraire, il apprécie particulièrement la possibilité d’influencer directement la construction de l’équipe et sa direction technique (voir notre article complet ici).

Cette implication dans la construction de Cadillac devrait constituer le dernier grand défi de sa carrière en Formule 1. À 36 ans, Pérez commence déjà à réfléchir à la manière dont il saura déterminer le moment où il sera temps de s’arrêter.

Pour lui, il n’existe toutefois pas d’âge précis auquel un pilote atteint nécessairement sa limite. Le véritable indicateur se trouve davantage dans la motivation et dans la capacité à rester totalement absorbé par la recherche de performance.

"Je pense qu’il y a un certain âge auquel on commence à décliner. Je pense que c’est le moteur à l’intérieur de vous. C’est la volonté, et vous le voyez de l’extérieur, quand vous n’êtes pas dans la voiture, à quel point vous pensez à vos ingénieurs, à votre voiture," estime-t-il dans le podcast officiel de la F1, Beyond The Grid.

"Quand vous quittez un circuit et que vous commencez à y penser de moins en moins, c’est la première alarme, je dirais. C’est en train de disparaître. Parce que quand vous êtes jeune, tout ce à quoi vous pensez, c’est ce qui arrive ensuite, comment vous allez mieux piloter, quelles techniques différentes vous pouvez utiliser, et ce genre de choses."

L’âge auquel cette évolution intervient varie cependant énormément d’un pilote à l’autre. Pérez cite notamment Fernando Alonso, qui continue de repousser les limites de la longévité en Formule 1.

"Mais à mesure que vous vieillissez, certains pilotes sont différents. Pour certains, cela arrive à la fin de la vingtaine, au milieu de la trentaine, au milieu de la quarantaine, et pour d’autres... nous verrons peut-être Fernando jusqu’à ses 60 ans ! Il pilote toujours à un très haut niveau. Mais je pense que Fernando est différent."

"Il a toujours ce moteur à l’intérieur de lui. Vous pouvez le voir chaque fois qu’il y a une opportunité, chaque fois qu’il y a quelque chose dont il peut tirer avantage, il l’a toujours. Et vous pouvez le voir. Mais chacun est différent."

"Je respecte énormément ce que Fernando a accompli dans ce sport et la motivation qu’il possède. Mais pour moi, ce ne serait pas aussi long, parce que je veux faire d’autres choses en dehors de la Formule 1."

Pérez refuse donc de fixer une limite d’âge universelle. La Formule 1 impose certes des exigences physiques importantes, mais il estime que celles-ci ne constituent pas nécessairement le facteur déterminant pour un pilote expérimenté.

"Je ne pense pas qu’il y ait un chiffre, qu’il y ait un âge. Même si la Formule 1 est très physique, très exigeante, l’entraînement n’est pas une limitation comme dans d’autres sports, comme le football ou le tennis. Ici, je pense que c’est davantage le cerveau ou la vision."

Le plus difficile, selon Pérez, n’est donc pas nécessairement de continuer à piloter malgré les années, mais de savoir reconnaître soi-même le moment où la performance n’est plus au niveau souhaité. Une décision particulièrement délicate pour un compétiteur habitué à repousser ses propres limites.

"Je pense qu’en même temps, il est vraiment difficile pour un pilote de réaliser que c’est suffisant, que je ne suis plus aussi compétitif que je le souhaiterais ou que je le veux, et qu’il faut arrêter. Et je pense que prendre cette décision en tant que pilote n’est pas si facile."

"Mais à la fin, il faut être très honnête avec soi-même et reconnaissant envers cet enfant qui a commencé tout ça, et il faut être capable de dire : ’C’est le moment de faire autre chose’."

Dans son propre cas, Pérez ne pense cependant pas être encore arrivé à cette échéance. Il ne donne pas une date précise, mais estime que son engagement auprès de Cadillac pourrait encore lui offrir plusieurs années de compétition.

"C’est difficile de vous donner un chiffre. Évidemment, il ne m’en reste pas beaucoup. Disons peut-être trois ans de plus. Je veux voir ce projet progresser. Je pense que cela demande un peu plus de temps."

Enfin, a-t-il envisagé d’autres équipes pour 2027 comme les rumeurs l’ont dit ?

"Bien sûr, nous avons eu des échanges avec d’autres équipes, ici et là, quelques écuries ont pris contact, mais pour ma part, rien n’a changé. Je considère ce projet comme le mien et je veux faire partie de l’aventure Cadillac. J’y crois vraiment."

"Je ne vois pas cela comme un projet d’un an. C’est un projet à long terme auquel je souhaite participer. Il y aura évidemment des discussions, mais c’est là que je veux être, et rien n’a changé de mon côté."