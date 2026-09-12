Cadillac F1 ’réduit l’écart’ avec le peloton, Pérez se félicite d’une ’excellente qualification’
Bottas a été gêné dans ses tours rapides mais gagne une place sur tapis vert
Cadillac F1 est la dernière équipe dans la hiérarchie aux qualifications du Grand Prix d’Espagne, mais les performances de Sergio Pérez ont de quoi donner le sourire, puisque le Mexicain était à une demi-seconde de Fernando Alonso devant lui, ce qui confirme que malgré le package chez Aston Martin et le Honda évolué, la toute dernière des équipes arrivées en Formule 1 est proche du peloton.
Le pilote mexicain avait signé le 19e temps et il s’élancera 18e grâce à la pénalité infligée à Carlos Sainz pour avoir gêné Valtteri Bottas, ce qui le satisfait et lui donne l’espoir de se battre avec les pilotes qui le précèdent en course.
"Je suis vraiment satisfait de tous mes tours et du travail de l’équipe. L’équipe a fait un travail fantastique et je suis vraiment content de la façon dont tout s’est déroulé sur la piste. Je suis très content de mes tours et, oui, dans l’ensemble, ce fut une excellente séance de qualifications" a déclaré Pérez, qui veut confirmer en course.
"C’était donc très prometteur, et oui, il reste beaucoup de travail à faire, mais le fait que nous menions ce genre de week-end est encourageant. Sur le plan opérationnel, l’équipe a été très solide aujourd’hui, et très offensive aussi, donc bravo à toute l’équipe."
"Je pense qu’il y aura de belles opportunités demain. Il faut juste qu’on s’assure de pouvoir tirer le meilleur parti de tout ça. On s’est beaucoup concentrés sur la course, donc je suis sûr qu’on pourra faire une bonne course demain. Je suis vraiment content aujourd’hui qu’on ait réussi à réduire l’écart avec les Williams et les Aston."
Bottas n’a pas été chanceux dans le trafic, gêné notamment par Sainz, mais il bénéficie aussi de la sanction infligée au pilote Williams et il sera 19e au départ, avec l’espoir de mieux gérer ses pneus par rapport à ses rivaux.
"Une qualification malchanceuse pour moi, j’ai eu un mauvais trafic, je n’ai jamais eu l’occasion de faire un tour propre. C’est comme ça, et c’est un circuit difficile pour ça car il y a plein de virages à l’aveugle, donc on ne voit jamais si quelqu’un arrive" note le Finlandais.
"Ca a été un week-end piégeux pour nous, il y a des difficultés dans les virages rapides, et demain sera une journée difficile en matière de dégradation pneumatique, c’est une piste difficile pour ça. On espère de l’action et des opportunités, on ne sait jamais."
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Cadillac F1 Team - General Motors
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