Pérez fixe l’objectif du week-end parfait pour Cadillac F1 à Madrid

Cadillac F1 a connu une première heure d’essais sans encombre, les deux pilotes parvenant à boucler un grand nombre de tours. Sergio Perez a devancé son coéquipier, tous deux étant déterminés à rivaliser avec Aston Martin et Williams ce week-end. Le Mexicain s’est de nouveau montré plus rapide que son équipier lors de la deuxième séance, tandis que Valtteri Bottas a rencontré davantage de difficultés avec l’adhérence du train arrière.

"C’est un endroit incroyable, vous savez ; le circuit est vraiment sympa et très agréable à piloter, les fans sont fantastiques... entre le site et l’organisation, je suis vraiment très heureux d’être ici," commente le Mexicain, 19e temps.

"Nous avons rencontré quelques soucis électroniques ici et là, ainsi que des problèmes d’équilibre et quelques blocages de roues, mais rien qui nous éloigne trop de la fenêtre de fonctionnement idéale. Nous avons défini une direction claire et réussi à bien analyser le comportement de la voiture sur les longs relais ; je pense donc que nous sommes bien placés pour optimiser notre week-end. C’était une bonne journée dans l’ensemble."

Y aura-t-il des opportunités à saisir sur ce tracé ?

"Absolument. Je pense que les qualifications de demain seront chaotiques, tout comme la course de dimanche, d’ailleurs. Tout peut arriver, donc j’ai vraiment hâte d’y être ; en tant qu’équipe, nous devons simplement nous assurer de réaliser un week-end parfait."

Valtteri Bottas était lui 21e et dernier chrono puisque Lando Norris n’a pas roulé en Libres 2.

"Une première journée productive à Madrid. C’est un nouveau circuit pour tout le monde et nous sommes en phase d’apprentissage continu."

"Il est unique en son genre, avec un mélange de sections serrées et de passages plus fluides qui offrent un beau défi. Nous avons bouclé deux bonnes séances aujourd’hui, mais il nous reste encore beaucoup de travail pour trouver le bon équilibre et tirer le meilleur parti des pneus."

"Dans l’ensemble, c’est toutefois une bonne première étape ; j’ai hâte de faire le point et d’analyser les données avec les ingénieurs ce soir."