Pérez se considère toujours parmi les meilleurs, Coulthard le remet à sa place

Sergio Pérez estime que ses quatre saisons passées aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull ont fait de lui un pilote encore plus performant, malgré les critiques dont il a été la cible avant son départ de l’écurie autrichienne. Désormais engagé avec Cadillac, le Mexicain assure être capable de rivaliser avec n’importe quel adversaire sur la grille. Une confiance que David Coulthard ne partage pas totalement : l’ancien pilote Red Bull reconnaît les qualités de Pérez, mais considère qu’il lui manque ce supplément de talent qui distingue les champions d’exception.

Le retour de Sergio Pérez en Formule 1 avec Cadillac lui permet de défendre à nouveau sa réputation après une fin de parcours particulièrement difficile chez Red Bull.

Pendant quatre saisons, de 2021 à 2024, le Mexicain a partagé le garage de l’écurie autrichienne avec Max Verstappen, contribuant aux succès de l’équipe sans parvenir à reproduire les performances de son équipier.

Son passage chez Red Bull avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, Pérez avait joué un rôle important dans la conquête du premier titre mondial de Verstappen, au point d’être qualifié de "légende" par le Néerlandais pour son aide dans la lutte face à Lewis Hamilton.

Mais les années suivantes ont progressivement mis en évidence l’écart de performance entre les deux pilotes. Entre 2021 et 2024, Verstappen a remporté 61 Grands Prix et décroché quatre titres mondiaux, tandis que Pérez a signé cinq victoires. Le Mexicain a néanmoins contribué à un résultat historique pour Red Bull en 2023, lorsque l’équipe a obtenu pour la première fois les deux premières places du championnat du monde des pilotes.

Cependant, à mesure que les équipes rivales réduisaient l’avantage technique de Red Bull, les difficultés de Pérez sont devenues plus visibles. Les rumeurs concernant son avenir se sont multipliées, tandis que ses résultats ne lui permettaient plus de répondre aux attentes de l’écurie. Lors de sa dernière saison chez Red Bull, il n’a remporté aucune course, une situation qui a finalement conduit les deux parties à se séparer pendant l’intersaison.

Après une année passée sans volant de titulaire, Pérez a retrouvé la grille en 2026 avec Cadillac, engagée pour la première fois dans le championnat du monde.

Depuis son retour, le Mexicain défend régulièrement l’idée que ses difficultés chez Red Bull ne reflétaient pas son véritable niveau. Il estime notamment que les critiques dont il a fait l’objet étaient injustes, car elles ne tenaient pas suffisamment compte des circonstances dans lesquelles il devait évoluer.

Lors du Grand Prix de Monaco, Pérez avait déjà expliqué que ses derniers mois chez Red Bull avaient donné une image trompeuse de ses capacités.

"Évidemment, lorsque vous regardez mes six derniers mois chez Red Bull, vous ne penseriez pas que je fais partie des meilleurs pilotes."

"Mais lorsque vous comprenez les circonstances, les personnes qui comprennent réellement la performance, au bout du compte, lorsqu’elles voient le niveau de performance que j’affiche avec mon équipe, se rendent compte que je fais partie des meilleurs."

Une conviction qu’il a réaffirmée au Grand Prix de Singapour.

"Je pense que les gens réalisent maintenant quel est mon niveau. Ces quatre années chez Red Bull, dans les circonstances que j’ai connues, à courir aux côtés de Max, je pense que cela a fait de moi un pilote exceptionnel."

"Et au niveau auquel je pilote actuellement, je pense pouvoir rivaliser avec n’importe qui."

Mais pour David Coulthard, le fait d’être un pilote rapide et expérimenté ne suffit pas nécessairement à appartenir à la catégorie des plus grands champions.

Ancien pilote Red Bull, Coulthard porte un regard plus nuancé sur la carrière de Pérez.

"Pour plusieurs raisons, il a évolué à un très haut niveau, c’est un vainqueur de Grand Prix. Et le fait d’être un Mexicain très célèbre aide également chez lui, ainsi qu’en Amérique du Nord, avec les sponsors et tout ce qu’ils développent là-bas. C’est un atout."

"Et je pense qu’il a atteint un certain niveau de maturité, et c’est formidable à voir."

Mais l’ancien pilote écossais se montre beaucoup moins convaincu lorsque Pérez affirme avoir été injustement critiqué pendant son passage chez Red Bull. À ses yeux, les attentes étaient parfaitement légitimes pour un pilote disposant d’une monoplace capable de remporter le championnat du monde.

"Moi, je vois les choses ainsi : il a reçu les critiques qu’il méritait, dans la mesure où l’objectif est de gagner."

"Et si votre objectif est de terminer deuxième, il a remporté quelques victoires, mais s’il s’agit de terminer deuxième derrière Max, je ne pense pas qu’un seul pilote, à un moment de sa carrière, se dise : ’Oui, je suis content de terminer deuxième’."

Coulthard établit ainsi une distinction entre les pilotes de très haut niveau et ceux qui possèdent les qualités exceptionnelles nécessaires pour dominer durablement la discipline. À ses yeux, Pérez appartient incontestablement à la première catégorie, mais pas à la seconde.

"C’est un pilote de course talentueux et rapide. Il lui manque ce dernier petit quelque chose. Il me manquait aussi ce dernier petit quelque chose, donc je ne suis pas en train de le démolir."

Vainqueur de 13 Grands Prix en Formule 1, Coulthard a lui-même évolué dans des équipes capables de jouer les titres mondiaux, notamment Williams et McLaren, sans jamais décrocher la couronne des pilotes. Il estime donc être bien placé pour comprendre la différence entre un pilote performant et un champion possédant des qualités hors normes.

"Ce sport consiste à trouver des pilotes d’exception, les Schumacher, les Hamilton, les Senna, les Max, et la liste est encore longue."