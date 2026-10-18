Un ancien circuit F1 bientôt de retour ? Norris se montre enthousiaste pour le GP d’Inde
Les autorités indiennes étudient une relance de l’épreuve
Lando Norris a affiché son enthousiasme à l’idée de voir la Formule 1 faire son retour en Inde, alors que le gouvernement du pays a récemment constitué un groupe de travail chargé d’étudier la relance du Grand Prix. Le pilote McLaren, qui bénéficie d’une importante communauté de supporters dans le pays, n’a encore jamais eu l’occasion de s’y rendre. Mais il connaît déjà virtuellement le circuit international Buddh et estime qu’un retour de la discipline sur ce tracé serait une excellente nouvelle, aussi bien pour les pilotes que pour les passionnés indiens.
Le Grand Prix d’Inde avait fait son apparition au calendrier de la Formule 1 en 2011, sur le circuit international Buddh, situé près de New Delhi. L’épreuve avait ensuite disparu du championnat après seulement trois éditions, la dernière ayant été disputée en 2013.
Plus d’une décennie après cette disparition, la perspective d’un retour commence à refaire parler d’elle, avec la mise en place d’un groupe de travail gouvernemental chargé d’examiner les possibilités de relancer la course.
Interrogé sur cette initiative et sur son envie de découvrir un pays où il compte de nombreux supporters, Norris n’a pas caché son intérêt.
Le Britannique a notamment expliqué avoir déjà découvert le tracé de Buddh à travers les simulateurs et les jeux vidéo, même s’il n’a jamais eu l’occasion d’y piloter une véritable monoplace.
"Oui, j’ai déjà piloté sur le circuit de Buddh... J’avais l’habitude d’y rouler sur simulateur, dans le jeu vidéo. Je n’ai jamais piloté sur ce circuit dans la réalité, si c’est bien du même tracé dont vous parlez. Oui, et je pense que c’était un circuit vraiment sympa. Donc j’adorerais y aller."
Au-delà de l’intérêt sportif du circuit, Norris entretient également un lien particulier avec l’Inde grâce à son amitié de longue date avec Jehan Daruvala.
"Je sais que j’ai beaucoup de supporters en Inde, et je me souviens avoir eu Jehan comme coéquipier, un pilote indien, pendant de très nombreuses années. C’est aussi l’un de mes meilleurs amis."
"Et pourtant, je ne suis encore jamais allé en Inde. J’adorerais donc m’y rendre, d’abord pour découvrir le pays, mais aussi pour y courir, parce que je suis certain, et je sais, que les supporters là-bas adorent le sport."
Le champion du monde en titre estime que l’enthousiasme des supporters indiens constituerait un argument important en faveur du retour de la Formule 1.
"Ils adorent la Formule 1 et ils aiment le sport en général. Et je sais que le cricket et d’autres disciplines de ce genre sont extrêmement populaires là-bas."
"Je pense donc que ce serait formidable pour la Formule 1, et j’attends vraiment avec impatience que cela se concrétise."
Le soutien de Norris intervient alors que la Formule 1 poursuit sa stratégie de développement international, avec un calendrier déjà particulièrement chargé. Une course au Rwanda a été officialisée pour l’horizon 2030.
Reste désormais à savoir si les discussions engagées avec l’Inde permettront au circuit international Buddh de retrouver une place au calendrier de la Formule 1, plus de treize ans après sa dernière apparition.
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