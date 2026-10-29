Pérez refuse de choisir entre Bottas et Herta pour Cadillac F1 en 2027

L’avenir du duo de pilotes Cadillac pour la saison 2027 reste ouvert, alors que Colton Herta poursuit son apprentissage de la Formule 1 avec une nouvelle participation aux essais libres du Grand Prix du Mexique. L’Américain cherche notamment à réunir les derniers points nécessaires à l’obtention de sa Super Licence, tandis que Valtteri Bottas espère conserver son volant. Interrogé sur cette concurrence potentielle, Sergio Pérez salue les qualités des deux pilotes, mais refuse de prendre part au choix de son futur coéquipier, une décision qu’il laisse entièrement à Marcin Budkowski.

Cadillac poursuit son travail de préparation pour la saison 2027, avec une question importante concernant l’identité du pilote qui accompagnera Sergio Pérez. Alors que le Mexicain semble appelé à poursuivre son aventure avec l’écurie américaine, la situation reste plus incertaine pour Valtteri Bottas, dont le baquet pourrait notamment intéresser Colton Herta.

L’Américain doit participer à une nouvelle séance d’essais libres 1 ce vendredi au Grand Prix du Mexique, dans le cadre de sa démarche visant à obtenir les points qui lui manquent pour décrocher sa Super Licence.

Cette nouvelle apparition au volant de la Cadillac doit également lui permettre d’accumuler de l’expérience et de poursuivre son intégration au sein de l’équipe... mais peut-être aussi prendre potentiellement la place de Bottas !

Interrogé sur les performances de Herta et sur l’éventualité de le voir devenir son coéquipier en 2027, Pérez s’est montré positif concernant sa contribution au développement de l’écurie.

"Je pense qu’il fait du bon travail. Il apporte de bons retours à l’équipe et de bonnes informations, ce qui est tout ce dont nous avons besoin de sa part."

Le Mexicain souligne néanmoins qu’une séance d’essais libres ne constitue pas nécessairement le meilleur cadre pour juger la vitesse réelle d’un pilote, particulièrement lorsque celui-ci découvre encore la voiture et les exigences de la discipline.

"Évidemment, lors des EL1, il est toujours très difficile de montrer sa vitesse ou le niveau auquel on se situe. Mais maintenant, je pense qu’il passe davantage de temps dans la voiture et dans le simulateur, donc nous commençons à voir un peu plus sa vitesse."

Si Pérez reconnaît les progrès de Herta, il ne souhaite pas pour autant prendre position en faveur de son arrivée dans l’équipe.

Le pilote Cadillac insiste sur la qualité de sa collaboration actuelle avec Valtteri Bottas, dont il estime que les résultats ne reflètent pas toujours le niveau de performance.

Il cite notamment le Grand Prix des États-Unis, où le Finlandais avait affiché un rythme particulièrement solide, malgré plusieurs courses compliquées par des circonstances défavorables.

"Évidemment, ce n’est pas ma décision, mais je pense que ce sera à Marcin de décider qui ils veulent dans la voiture."

"Je travaille également très bien avec Valtteri. Je pense qu’il a vraiment manqué de chance lors de quelques courses. À Austin, il a montré un rythme très solide, donc ce n’est pas une décision facile pour l’équipe."

Pérez a également été interrogé sur son rôle élargi au sein de Cadillac, qui dépasse ses seules responsabilités de pilote en piste.

Compte tenu de son expérience et de son implication dans la construction de l’équipe, le Mexicain pourrait théoriquement être consulté concernant l’identité de son futur équipier.

Mais il assure ne pas vouloir intervenir dans ce processus, estimant que cette responsabilité appartient exclusivement à Marcin Budkowski, chargé de prendre les décisions sportives en fonction des intérêts de l’écurie.

"Non, pas du tout. Et je ne le souhaite pas non plus, parce que ce n’est pas ma décision."

"C’est pour cela que nous avons quelqu’un comme Marcin, qui va examiner toutes les données et toutes les informations, puis prendra finalement cette décision en fonction de ce qu’il considère comme le mieux pour l’avenir de l’équipe."

Pérez rappelle par ailleurs que Cadillac traverse une période décisive de son développement en Formule 1. Après une première saison consacrée à la mise en place de ses structures et à l’apprentissage de la discipline, l’écurie doit désormais accélérer sa progression pour préparer 2027.

"Évidemment, nous sommes dans une période où nous devons progresser extrêmement rapidement. Les trois ou quatre prochains mois sont vraiment cruciaux dans notre préparation. Donc oui, je pense que c’est à lui de décider."