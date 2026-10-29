Hadjar est ’toujours frustré’ de son week-end d’Austin malgré ’un bon rythme’

Isack Hadjar admet qu’il ressent toujours la frustration après le week-end dernier à Austin, où son bon rythme en course a été ruiné par des problèmes de radio et de modes moteur. Le pilote Red Bull avait connu un début de week-end difficile et s’était rattrapé en qualifications et en course, avant de rencontrer divers problèmes, notamment au départ, qui l’ont mis en difficulté.

Le Français admet qu’il est toujours déçu d’avoir connu ces contretemps alors qu’il affichait un excellent rythme. On l’a entendu en grosse colère à la radio, et il révèle qu’il ressent toujours un peu d’agacement.

"Je suis toujours un peu frustré à ce sujet, car je revenais d’un week-end tellement difficile" a noté Hadjar. "J’avais un très bon rythme le dimanche, on a eu quelques difficultés avec la radio, j’étais bloqué avec quelque chose de frustrant à piloter, le départ n’était pas bon. Il y a quelques choses qui ont compromis notre course, mais notre rythme était bon, donc j’en suis satisfait."

L’objectif sera évidemment de régler les problèmes rencontrés au COTA le week-end dernier, mais Hadjar admet qu’il ne peut pas garantir que ces soucis ne se reproduiront pas sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Je ne sais pas vraiment, il y a eu des moments où on pensait avoir les choses sous contrôle et c’est allé dans l’autre direction. Austin était un week-end avec cette physionomie, donc on ne peut jamais garantir quoi que ce soit, mais on va tout faire."

"Le bilan, c’est que nous sommes conscients de nos points faibles. Nous devons améliorer nos départs. Il nous faut aussi une meilleure qualité de liaison radio, car il est assez difficile de disputer une course sans cela. Par ailleurs, notre rythme était, je dois dire, très solide. Nous en sommes donc satisfaits."

"Mais le Mexique représente un défi totalement différent. C’est un circuit extrêmement glissant, on y passe son temps à glisser dans tous les sens..."

Alors qu’il disait le week-end dernier que Red Bull devait entièrement changer l’embrayage de sa voiture pour améliorer ses départs, il confirme qu’il aura toujours le même au Mexique ce week-end, mais qu’il espère quand même un bon départ jusqu’au lointain premier virage.

"Non, je vais juste essayer de m’adapter. Si je peux minimiser les dégâts je suis content, ce sera une longue ligne droite jusqu’au virage 1, et si j’ai une bonne aspiration, ça peut aider, donc on verra."