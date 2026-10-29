Hamilton est ’concentré’ sur 2027 et ’travaille dur en coulisses’ pour que Ferrari progresse

Lewis Hamilton pense que les progrès montrés par Ferrari récemment, notamment grâce aux évolutions amenées à Austin, peuvent se poursuivre à Mexico. Et alors que l’objectif est de lancer aussi bien le week-end que la semaine dernière, le septuple champion du monde a révélé que l’équipe est déjà bien plus tournée vers 2027 que vers la fin de saison actuelle.

Il confirme que des tests vont avoir lieu en EL1 en vue de l’année prochaine et de la conception de la future monoplace, mais il tient à saluer le rythme de développement affiché par la Scuderia depuis le début de saison.

"Il y a du positif à tirer du week-end dernier, et c’est ce qu’on doit faire pour progresser et mieux démarrer ce week-end. Les EL1 seront un défi avec ce qu’on va tester, mais on va analyser la voiture et voir où on peut progresser l’an prochain" a déclaré Hamilton.

"Toute évolution que nous avons est positive, les gens à l’usine travaillent très dur pour cela. Mais nos rivaux sont très proches, la Mercedes est toujours une fusée, et les Red Bull sont incroyablement rapides. Donc je pense que ce sera entre nous ce week-end."

Il ne manque pas de motivation en tout cas.

"Je fais ce que je fais pour gagner. Mon seul objectif est de veiller à ce que l’équipe conserve la deuxième place au championnat des constructeurs, car je pense que c’est ce qu’elle mérite. C’est, à mon sens, une excellente progression par rapport à l’an dernier, et j’espère que nous pourrons travailler de manière à être en mesure de lutter contre Mercedes l’an prochain."

Ferrari a déjà tourné ses ressources vers 2027 et il confirme que les prochaines courses verront des essais de réglages et de nouveautés permettant de valider des idées pour l’année prochaine, alors que le principal chantier sera évidemment le moteur.

"Ces prochaines courses seront des courses tests. On veut évidemment s’accrocher à la deuxième place du championnat, mais c’est le moment pour nous de regarder comment la saison s’est passée, voir comment on peut modifier nos processus, et je suis concentré sur la voiture de l’an prochain."

"On doit voir les bonnes choses de cette année, s’assurer de ne pas perdre les bonnes choses de cette année, améliorer encore le châssis, et je travaille aussi dur que possible en coulisses pour m’assurer qu’on produise un moteur qui puisse lutter avec Mercedes et Red Bull."

"Mais j’aimerais évidemment terminer la saison sur une bonne note, je pense que l’équipe le mérite, que tout le monde à l’usine le mérite, et on va essayer de tirer le maximum possible de chaque week-end, c’est certain."