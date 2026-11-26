Fernando Alonso ne participera pas à la journée médias du Grand Prix du Qatar ce jeudi, Aston Martin F1 ayant confirmé que son pilote souffrait encore des effets d’une infection virale contractée lors du Grand Prix de Las Vegas le week-end dernier. Le double champion du monde profitera de cette journée supplémentaire pour se reposer et poursuivre son rétablissement avant de retrouver le paddock de la Formule 1 vendredi à Losail. L’Espagnol n’était de toute façon pas appelé à prendre le volant de son AMR26 lors de la première séance d’essais libres, puisqu’il doit céder son baquet à Jak Crawford.

Alonso a contracté cette infection virale vers la fin du week-end du Grand Prix de Las Vegas, disputé quelques jours seulement avant l’avant-dernière manche du championnat au Qatar.

Le pilote espagnol consacrera donc sa journée de jeudi au repos afin de poursuivre sa récupération et de se préparer aux activités en piste de vendredi sur le circuit international de Losail.

Si l’écurie basée à Silverstone n’a pas précisé si elle avait reçu l’autorisation de la FIA de dispenser Alonso de ses obligations médiatiques, une telle dérogation est habituellement accordée lorsqu’un pilote est malade.

"Fernando ne participera pas à la journée médias aujourd’hui, alors qu’il poursuit son rétablissement à la suite d’une infection virale contractée vers la fin du week-end du Grand Prix de Las Vegas. Il se rétablit bien et son retour dans le paddock est prévu vendredi", a confirmé un porte-parole d’Aston Martin F1.

Bien que le double champion du monde soit attendu dans le paddock dès demain, il ne prendra donc pas part à la première séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar. Le jeune pilote américain Jak Crawford était en effet déjà programmé pour prendre le volant de son AMR26 à cette occasion.

Fernando Alonso n’est pas le premier pilote Aston Martin à devoir renoncer à ses obligations médiatiques pour des raisons de santé en cette fin de saison. Son équipier Lance Stroll avait également manqué la journée médias du Grand Prix de São Paulo au début du mois de novembre pour une raison similaire.

Les exigences du calendrier de la Formule 1 et l’enchaînement des déplacements continuent ainsi de peser sur les organismes des pilotes, mais aussi sur ceux des autres personnes travaillant dans le paddock, alors que la saison touche à sa fin.

Alonso avait par ailleurs déjà été dispensé de ses obligations médiatiques du jeudi cette année, lors du Grand Prix du Japon, troisième manche du championnat 2026, mais pour une tout autre raison puisqu’il venait de devenir père à la suite de la naissance de son fils.

Même si l’on ne pourra pas entendre ses commentaires aujourd’hui à Losail, il est à noter qu’il s’est longuement confié hier sur sa déception concernant Honda F1 et ses ambitions pour 2027, dans notre article à retrouver ici.