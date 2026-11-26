Alors que Ferrari traverse une nouvelle crise interne en raison des tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, Sebastian Vettel est revenu sur les faiblesses structurelles qui avaient compromis les ambitions de la Scuderia durant ses six saisons à Maranello. Le quadruple champion du monde estime que la volonté permanente de travailler davantage se faisait parfois au détriment de l’efficacité, tandis que la pression qui régnait au sein de l’équipe nuisait à la confiance et à la cohésion de ses membres. Des révélations qui trouvent un écho particulier dans les difficultés auxquelles Frédéric Vasseur est actuellement confronté.

S’exprimant à l’occasion de la conférence "mo:re" à Berlin, Sebastian Vettel a expliqué que la culture de travail de Ferrari avait parfois constitué un obstacle à la résolution des problèmes de fond rencontrés par l’écurie italienne durant son passage à Maranello.

Selon l’Allemand, la détermination de Ferrari à redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs ne s’accompagnait pas nécessairement d’une remise en question de ses méthodes de travail. Cette approche conduisait à un épuisement collectif sans pour autant produire les gains de performance escomptés.

"Nous étions tous épuisés. Parce que nous continuions à courir de plus en plus vite, à en faire davantage et à travailler encore plus d’heures. Mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous", a expliqué Vettel.

"Je pense que ce que j’ai appris durant mon passage chez Ferrari, c’est que l’équipe manquait peut-être un peu de courage pour changer à cet égard."

Pilote Ferrari entre 2015 et 2020, Vettel a notamment pu mesurer les différences entre les méthodes de travail de la Scuderia et celles de Mercedes, son principal adversaire dans la lutte pour le titre mondial à cette époque.

Le quadruple champion du monde estime que l’écurie allemande avait adopté "une approche plus efficace", dont les bénéfices se faisaient particulièrement ressentir à mesure que la saison avançait.

"À l’époque, Mercedes nous battait régulièrement. Surtout vers la fin de l’année, lorsque nous perdions le contact", a-t-il rappelé.

Au-delà de l’efficacité du travail réalisé à Maranello, Vettel avait également tenté d’alerter les responsables de Ferrari sur la dégradation de l’atmosphère au sein de l’équipe. L’Allemand considérait alors que la pression permanente qui pesait sur la Scuderia finissait par nuire à la cohésion du personnel et à la confiance mutuelle.

"Nous sommes trop tendus. Nous ne sommes pas détendus. Nous ne prenons pas autant de plaisir. La camaraderie n’est pas là. La confiance n’est pas là", se souvient-il avoir dit à l’équipe.

Stella compatit avec Vasseur face aux tensions entre ses pilotes

Les confidences de Sebastian Vettel interviennent alors que Frédéric Vasseur tente de contenir l’escalade des tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, après leur nouvel accrochage lors du Grand Prix de Las Vegas.

Ancien ingénieur de Ferrari et désormais directeur de McLaren F1, Andrea Stella se montre toutefois compréhensif à l’égard de son homologue français. L’Italien souligne la difficulté inhérente à la gestion d’une écurie de Formule 1 lorsque les intérêts individuels des pilotes entrent en conflit avec ceux de leur équipe.

"C’est peut-être l’un des aspects les plus difficiles de la direction d’une équipe de Formule 1, parce que c’est la seule situation dans laquelle vous ne pouvez pas simplement dire : ’Agissons comme une seule équipe’", explique Stella.

"Après tout, les pilotes se battent également pour eux-mêmes. Donc oui, je compatis certainement avec tous les directeurs d’équipe, pas seulement avec Fred."

Ancien pilote de Formule 1, Christian Klien s’est montré beaucoup moins indulgent concernant la situation actuelle chez Ferrari. L’Autrichien estime notamment que les points perdus en raison des affrontements entre les deux pilotes ne rendent pas justice au travail accompli par l’ensemble du personnel de la Scuderia.

"La manière dont Ferrari se présente actuellement est tout simplement inacceptable et injuste envers ses employés. Ils gaspillent énormément de points", a-t-il déclaré sur Servus TV.

"Les règles sont là, mais elles ne sont pas respectées. Ils doivent impérativement remettre de l’ordre dans leurs affaires."

Alors que le Grand Prix du Qatar pourrait être le théâtre d’une nouvelle confrontation entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur continue d’appeler publiquement à l’unité au sein de son équipe.

Le directeur de la Scuderia souhaite avant tout que Ferrari apporte une réponse collective aux événements de Las Vegas et retrouve un niveau de performance à la hauteur de ses ambitions lors de l’avant-dernière manche de la saison, à Losail.

"Nous abordons le week-end au Qatar avec la détermination de réagir en tant qu’équipe et d’évoluer au niveau que nous attendons de nous-mêmes", assure Vasseur.

La journée médias de ce jeudi à Losail devrait nous permettre d’en savoir plus auprès de Lewis Hamilton et Charles Leclerc sur ce qu’il s’est dit depuis dimanche dernier. Mais il est fort peu probable que Ferrari annonce publiquement si des sanctions ont été prises, ou quelles sont celles qui planent en cas de récidive alors que des sanctions financières ou même des suspensions pour une course ont été évoquées voire même souhaitées ces dernières heures...