Perez : les négociations avec Cadillac F1 se passent ’bien’, un retour dans le viseur pour 2026

Verra-t-on le retour du Mexicain Sergio Pérez en 2026 ?

L’ancien pilote Red Bull vient en tout cas de confirmer son intention de revenir, après s’être retrouvé sans baquet en 2025.

Alors qu’il vient de révéler que Red Bull regrettait de l’avoir licencié (à lire ici), il ajoute qu’il vise un retour en Formule 1 dès la prochaine saison. Sa meilleure chance s’appelle évidemment Cadillac F1, une équipe qui intéresse aussi beaucoup Valtteri Bottas et Mick Schumacher.

Mais Pérez a aussi été lié à une possible opportunité chez Alpine F1, Flavio Briatore ayant de nombreux sponsors en vue en Amérique du Nord et du Sud.

"Oui, je souhaite revenir en F1, si le projet se concrétise, la F1 c’est là où je me sens à ma place, là où je dois être."

"Je ne veux pas voyager à travers le monde en tant que troisième pilote ni attendre une opportunité. J’ai eu beaucoup de chance avec ma carrière, et je veux revenir, car je ne veux pas terminer ma carrière comme ça."

"Je suis également conscient que je reviendrai si le prix à payer pour être en Formule 1, c’est-à-dire 24 courses, une vie consacrée à ce sport, en vaut la peine. Ce ne sera donc pas pour n’importe quel projet."

Pérez a toutefois été interrogé sur la piste Cadillac F1, qui semble la plus sérieuse. Concernant l’avancement de ses négociations, il a répondu : "Ça se passe bien, c’est encore tôt, compte tenu de la saison, de son niveau actuel."

"Au fur et à mesure que les choses avanceront, tout se clarifiera et je pourrai prendre une décision finale. Je ne suis pas pressé. Je sais que je ne suis pas en Formule 1 cette année, mais on verra bien l’année prochaine."