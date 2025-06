Trois pilotes et une évolution pour Ferrari au Grand Prix d’Autriche

Ferrari va vivre un week-end particulièrement intéressant en Autriche, où la SF-25 recevra un plancher revu.

Il s’agit de la première pièce d’un package plus global qui sera installé sur la monoplace le week-end suivant à l’occasion du GP de Grande-Bretagne, dont une nouvelle suspension arrière.

De plus, Ferrari fera rouler trois pilotes au total ce week-end, puisque son junior Dino Beganovic (photo en bas) prendra la voiture de Charles Leclerc en EL1. Il s’agit de la deuxième séance libre pour le Suédois, qui avait roulé à Bahreïn. Il restera encore deux séances à attribuer à un jeune pilote cette année, et c’est Lewis Hamilton qui laissera sa F1 pour les deux à venir.

"Il ne faut qu’un peu plus d’une minute à une voiture de Formule 1 pour faire le tour du circuit de Spielberg, ce qui signifie que les concurrents sont très proches les uns des autres en termes de temps de passage, et que les millièmes de seconde peuvent faire une grande différence" a déclaré Fred Vasseur, le directeur de la Scuderia.

"Les millièmes de seconde peuvent faire la différence. Il sera donc crucial de réussir à tout mettre en œuvre. Le fait que sept des dix virages soient à droite et qu’il y ait d’importants changements d’altitude ne fait qu’ajouter au défi."

"Nous avons travaillé dur à Maranello pour nous assurer que tous les éléments nécessaires soient réunis de manière à obtenir la meilleure performance possible. Charles, Lewis et toute l’équipe sont déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes sur un circuit qui offre souvent l’une des courses les plus spectaculaires de la saison."

Diego Ioverno, directeur sportif de Ferrari, explique les défis du tracé au tour le plus court de la saison, qui donne souvent une course très serrée : "Spielberg donne généralement lieu à des courses passionnantes, avec des luttes serrées jusqu’à l’arrivée, car son tracé facilite les dépassements et les larges dégagements encouragent les pilotes à repousser leurs limites."

"C’est d’ailleurs un aspect qui a posé problème ces dernières années. Le règlement stipule qu’une voiture doit toujours avoir une partie de la surface de contact du pneu sur la piste, afin d’éviter les infractions aux limites de la piste, qui entraînent des pénalités."

"En qualifications, cela se traduit par l’annulation du temps, tandis qu’en course, trois infractions entraînent une pénalité de 5 secondes. Ces dernières années, la FIA a décidé de s’en tenir à la lettre de la loi, ce qui a entraîné une augmentation exponentielle des infractions. Les mesures de dissuasion physique sont les plus efficaces."

"Pendant des années, on a utilisé de hautes bordures orange qui endommageaient la voiture et l’envoyaient valdinguer. Aujourd’hui, le bac à graviers est plus courant et il permet de réduire la vitesse, mais Spielberg reste l’un des circuits où les pénalités pour dépassement de la limite de la piste sont les plus fréquentes."

La Formule 1 s’est installée en Europe et elle y restera jusqu’en septembre, ce qui a un effet important sur le fonctionnement de l’équipe : "Cette partie du championnat rappelle la Formule 1 d’antan, lorsque la plupart des courses se déroulaient en Europe."

"Le retour en Europe nécessite une approche complètement différente, tant au niveau de l’exploitation des voitures que de la logistique globale, ce qui présente des avantages et des inconvénients."

"Tout d’abord, tout est transporté par la route plutôt que par avion ou par bateau. C’est un système plus rapide, mais pas nécessairement plus facile, et il peut être moins prévisible car, souvent, il faut envoyer des cargaisons partielles d’équipements qui retournent à l’usine entre les courses."

"En outre, la circulation, surtout en plein été, peut allonger considérablement la durée des trajets. Deuxièmement, pour le personnel itinérant, la vie est plus simple puisqu’il rentre à Maranello entre chaque course, ce qui favorise certainement l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée."

"Enfin, comme cela a déjà été le cas à Monaco et en Espagne cette année, nous utilisons notre motorhome pour l’hospitalité, ce qui offre le meilleur environnement possible au personnel de l’équipe, ainsi qu’à nos invités et partenaires. Cependant, le montage, le démontage et le transport nécessitent un grand nombre de personnes."

Ferrari a grandement progressé sur l’aspect opérationnel ces dernières années, notamment sur les arrêts au stand, et le cadre italien de l’équipe explique comment ça a été fait : "Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur nos arrêts au stand, à tous les niveaux."

"Outre la formation, la préparation et l’entraînement de l’équipe elle-même, nous avons également beaucoup travaillé sur le plan technique. L’objectif est clairement de s’assurer que l’équipe des stands peut toujours être performante au plus haut niveau. Cela ne signifie pas nécessairement viser la vitesse absolue, mais plutôt rester constamment sous la barre des trois secondes."

"Cette constance permet à nos stratèges de prédire avec une précision raisonnable dans quelle position la voiture rejoindra la piste après l’arrêt.

Cette approche conduit inévitablement à des arrêts plus rapides, car lorsqu’ils sont régulièrement bons, ils ont statistiquement plus de chances d’être rapides, ce dont nous nous réjouissons."

"Pour obtenir ce résultat, nous avons, au fil des ans, augmenté le nombre de formations, renforcé la préparation des équipes et mis l’accent sur l’aspect humain de la procédure. En ce qui concerne le matériel des arrêts, nous reproduisons le niveau de préparation, de contrôle, de gestion et de résolution des problèmes que nous appliquons aux composants de la voiture."

Et c’est pour garder cette efficacité que Ferrari effectue des rotations : "Nous sommes particulièrement satisfaits de la constance de nos performances au cours des dix premières courses, malgré une rotation assez importante des membres de l’équipe."

"Avec l’augmentation du nombre de courses, nous avons réalisé que le seul moyen de garantir des performances solides tout au long de la saison, tout en maintenant un équilibre acceptable entre vie professionnelle et vie privée, était de faire tourner le personnel de piste."