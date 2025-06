Perez : Red Bull regrette de m’avoir licencié

Sergio Perez a révélé qu’une source fiable chez Red Bull lui avait confié que l’équipe regrettait de l’avoir évincé suite aux difficultés rencontrées par ses successeurs en Formule 1.

Red Bull a choisi de se passer de Perez à la fin de la saison précédente, mettant un terme à son contrat avant l’heure, après une série désastreuse de résultats qui a rapporté seulement 21 points sur les 10 dernières courses.

Cela a contribué à la chute de Red Bull à la troisième place du championnat des constructeurs, Perez accusant un retard considérable de 285 points sur son coéquipier Max Verstappen.

Red Bull a choisi Liam Lawson pour remplacer le Mexicain, mais le Néo-Zélandais a disputé deux épreuves en 2025 avant de se voir rétrogradé chez Racing Bulls.

Yuki Tsunoda a échangé sa place avec Lawson, même s’il a également eu du mal à prendre en main la RB21, inscrivant sept points en huit courses à ce jour.

Perez a affirmé avoir été informé que Red Bull a regretté sa décision de rompre son contrat avec lui.

Interrogé sur le fait de savoir s’il estimait mériter des excuses de la part de Red Bull, Perez a répondu à : "Non. Au final, c’est comme ça que fonctionne le sport."

"Ils ont pris certaines décisions sous l’immense pression – une pression qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer."

"Mais je sais qu’au fond, ils le regrettent. En fait je le sais aussi de source sûre chez Red Bull."

"Mais que faire ? Passer à autre chose. C’est dur. J’ai de très bons amis là-bas, et on pourrait penser que je prends plaisir à voir ce qui s’est passé depuis, mais non."

Verstappen a continué de prospérer malgré la baisse de compétitivité de Red Bull en 2024 et a réussi à décrocher un quatrième titre consécutif à trois courses de la fin.

"En vérité, Max mérite tout le succès qu’il connaît. C’est un pilote incroyable, et très peu de gens comprennent sa façon de travailler ; il est exceptionnel."

Perez a affirmé que le déclin de Red Bull s’est accéléré lorsque le célèbre designer Adrian Newey a fait part de son souhait de quitter son poste de longue date en mai dernier.

"Nous avions une excellente équipe. Finalement, elle s’est lentement effondrée, mais nous avions vraiment quelque chose de spécial, pendant l’une des périodes les plus compétitives de la F1."

"Nous n’avons pas dominé une époque comme celle de Mercedes de 2014 à 2020, où ils bénéficiaient d’un avantage moteur considérable."

"Dans notre cas, l’écart de performance était minime, et nous avons quand même construit une machine puissante. C’est avec le départ d’Adrian que les problèmes ont vraiment commencé. Puis Jonathan Wheatley [ancien directeur sportif] est parti, lui aussi était un élément fondamental de l’équipe."