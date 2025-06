Red Bull dévoile quand elle stoppera le développement de sa RB21

Le développement de la monoplace de Red Bull, la RB21, pourrait être interrompu dès le lendemain du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ce week-end, la Formule 1 se déroule en Autriche, sur le circuit du Red Bull Ring à Zeltweg. Le Dr Helmut Marko, conseiller de l’écurie, a déclaré que l’équipe bénéficierait d’une mise à niveau et de quelques nouvelles pièces une semaine plus tard à Silverstone.

"Nous aurons une mise à jour pour l’Autriche, qui sera ensuite peaufinée pour Silverstone. Mais si cela ne fonctionne pas, les choses deviendront difficiles pour le Championnat du monde. Et ce n’est pas comme si la situation n’était pas déjà assez difficile."

Le titre des constructeurs est déjà perdu, mais Red Bull n’a pas complètement abandonné l’espoir que Max Verstappen comble son retard de 43 points sur le meilleur pilote McLaren, Oscar Piastri.

"Il n’est pas impossible de rattraper ces trois dixièmes qui nous manquent en moyenne. Mais si c’est le cas, il faut que cela se fasse maintenant."

En effet, chaque équipe, de haut en bas des stands, est confrontée au même dilemme : quand abandonner le développement 2025 pour se concentrer sur la réglementation radicalement différente de 2026 ?

"À un moment donné, nous dirons : ’OK, c’est fini pour la suite du développement’," a confirmé Marko.

"Pour deux raisons : le temps de conception, la production de nouvelles pièces qui prend du temps aussi, et le plafonnement des coûts. Où allouez-vous vos ressources ?"

"Je suppose qu’après Silverstone ou Spa au plus tard, la décision sera prise de se concentrer entièrement sur la nouvelle voiture."

La période actuelle est particulièrement critique pour Red Bull, car l’écurie perd le soutien de Honda et construit son propre groupe motopropulseur complexe avec Ford pour 2026 et au-delà.

"Mercedes s’est déjà déclarée favorite," dit Marko, "mais rien ne le prouve."

"Trois ou quatre éléments sont importants pour la nouvelle voiture. Le moteur thermique, plus petit que celui de ma tondeuse, devrait nous convenir. Sauf problème de fiabilité, cela ne changera rien."

"La batterie est cruciale. Nous commençons avec une solution conventionnelle, et le carburant est un facteur très important. Le développement dans ce domaine se déroule très bien avec notre partenaire Exxon."

Un autre problème majeur pour Red Bull concerne les pilotes : l’équipe dépend de Verstappen et peine à trouver un coéquipier capable de suivre le rythme.

Isack Hadjar semble être le favori pour remplacer Yuki Tsunoda en 2026.

"Nous terminerons la saison sereinement et, après la pause estivale, nous réfléchirons," répond Marko à propos d’une promotion déjà presque garantie pour Hadjar. "Nous avons également des contrats avec Liam Lawson et Yuki Tsunoda que nous pouvons prolonger à long terme."

"Tout doit être parfait à 100 % pour avoir une chance face à McLaren, mais ce n’est pas facile, car nous n’avons pratiquement qu’un seul pilote."

"Et peu importe qui vous choisissez : depuis 2016, depuis que Max est aux commandes, un pilote sur deux a, tôt ou tard, abandonné, échoué ou été écrasé par Max."

Les rumeurs selon lesquelles Verstappen pourrait soudainement quitter l’équipe ne s’estompent pas non plus. Certains ont remarqué qu’il aurait récemment perdu un peu de concentration sur la F1 pour penser au Mans et à l’Endurance.

"Dès que Max est en piste, il est pleinement concentré," insiste Marko.

"C’est vrai qu’il passe moins de temps sur le simulateur, mais ce n’est un secret pour personne. Il apprécie le GT avec son équipe Verstappen.com. C’est une organisation gigantesque et il y est très impliqué. Cela le maintient de bonne humeur."

Quant à Marko, il a maintenant 82 ans et il semblerait qu’il nomme Sebastian Vettel comme successeur.

"Mon contrat court jusqu’à fin 2026. Pour l’instant, notre priorité est de remettre l’équipe sur la voie de la victoire."

Interrogé sur les récents propos de Vettel (à lire ici), Marko a répondu : "Nous ne discutons pas du poste, mais il suit tout de très près. La question de la succession est un des points sensibles, et disons-le ainsi : beaucoup de gens veulent prendre la relève."

"Jusqu’à la pause estivale, cependant, nous nous concentrons sur la réduction de notre déficit de performance. Les deux actionnaires, Mark Mateschitz et Chalerm Yoovidhya, sont là et ont leurs idées. Parfois, l’un ne veut pas ce que l’autre veut. Ce n’est pas si simple non plus."