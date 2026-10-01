Bottas espère avoir le moteur évolué ce week-end, Pérez annonce qu’il s’en passera

Valtteri Bottas a révélé certaines des raisons qui expliquent son manque de rythme par rapport à son coéquipier Sergio Pérez la semaine dernière, à Bakou. Le pilote Cadillac F1 a passé tout le week-end en difficulté, et spécialement la course, où il affichait un retard moyen proche des deux secondes par rapport à l’autre voiture de la même équipe.

Le Finlandais a fini dans le mur lors du dernier tour après un apparent problème mécanique qu’il a avancé après la course. Mais ce qui était plus inquiétant, c’était ce manque de rythme constaté avant cela, le Mexicain étant sur le point de prendre un tour à Bottas avant le crash de ce dernier.

"Je comprends que ça avait l’air plutôt mauvais de l’extérieur et que c’était plutôt mauvais dans la voiture aussi" a déclaré le principal intéressé. "Il n’y avait tout simplement aucun moyen de suivre le peloton. J’ai tout essayé pendant la course, et j’ai eu beaucoup de retours sur les endroits où je perds du temps."

"Une grande partie se trouvait dans les lignes droites, mais une part importante provenait aussi de tout le tour dans les virages. C’est pourquoi j’ai continué à attaquer jusqu’à la fin et c’est pourquoi j’ai dû bloquer mes roues dans le dernier tour au virage 1. Mais ouais, le principal, c’est qu’on a vu dès les essais que je manquais de rythme."

"Je ne pouvais pas garder la même vitesse dans les virages que Checo, alors on a beaucoup changé pour les qualifications, y compris certains amortisseurs et le fond plat, et ça donnait vraiment une sensation bien meilleure. Mais ensuite, le comportement de la voiture pendant la course s’est à nouveau beaucoup dégradé."

"Encore une fois, nous avons changé beaucoup de choses, donc je pense que c’est lié aux amortisseurs qui se dégradent avec la chaleur, au fond plat... il nous manque encore un peu de prises de pression ici et là, donc nous n’avons toujours pas toutes les informations sur les pièces aérodynamiques auxquelles je suis habitué par le passé."

"On peut voir immédiatement si on est en retrait ou en avance, mais maintenant il y a certaines parties du fond plat où nous sommes aveugles. Mais pour moi, du point de vue des sensations, c’était plutôt le comportement, combiné avec la direction assistée qui se dégradait tout au long du week-end. J’avais donc vraiment du mal à sentir la voiture tout au long de la course."

"Donc ces choses combinées. Et puis la différence de groupe propulseur était probablement plus importante que nous ne le pensions, du moins d’après les données. Nous avons un chiffre en théorie, mais c’est un moteur neuf par rapport à un neuf, de l’ancienne et de la nouvelle spécification. Donc oui, je pense que tout cela combiné. J’étais plutôt lent."

Il explique aussi que le moteur ADUO2 utilisé par Pérez lui coûtait "six à sept dixièmes en ligne droite", avant d’expliquer qu’il ne sait pas encore s’il l’aura ce week-end : "C’est du 50/50 pour savoir si mon moteur ADUO2 arrive à temps pour que je puisse l’utiliser à Sepang. Il est dans l’avion. Sinon, je devrai attendre la semaine prochaine à Singapour."

Parlant du déficit plus général de Cadillac par rapport aux autres équipes, Bottas a estimé que l’équipe américaine était plutôt solide et continuait de s’améliorer, et il explique que c’est surtout le manque de temps pour préparer la première F1 qui a coûté au team, plus que son infrastructure.

"En ce qui concerne les réglages, comme les cartographies de différentiel, de freinage et tout ça, nous sommes en bonne position. J’ai l’impression d’avoir tout ce dont j’ai besoin. Également le soutien de Ferrari en ce qui concerne les cartographies de frein moteur et autres. La principale limitation que nous avons est toujours mécanique."

"Évidemment, c’était un peu la précipitation pour concevoir la voiture. Nous avons de bons outils, mais pas aussi avancés que nous l’espérerions. Et il y aura, c’est sûr, un changement sur la suspension de la voiture de l’année prochaine. Cela ouvrira donc plus d’opportunités pour les changements de réglages. Mais c’est là que nous pêchons, du côté mécanique."

Sergio Pérez n’aura pas l’ADUO2 ce week-end, car il veut reprendre un autre moteur de son pool pour garder le bloc évolué pour des circuits où il sera plus important. Il reconnait qu’il accepte un sacrifice ce week-end pour avoir de meilleures chances sur le triplé de courses suivant.

"Nous avons pris une décision où nous estimons avoir la meilleure chance" a expliqué Pérez. "C’est pourquoi nous en subissons un peu les conséquences ici. Mais nous espérons que cela portera ses fruits. Nous ne sommes pas trop optimistes pour ce week-end. Nous avons donc décidé de le préserver."

Pérez a affiché un rythme impressionnant tout le week-end en Azerbaïdjan, et il fait le point sur les forces et faiblesses de l’équipe : "Je pense qu’en ce moment, c’est fondamentalement le manque d’appui, nous avons un manque massif d’appui dans la voiture, et pas beaucoup de traînée."

"Vous savez, à Bakou, quand je suis resté essentiellement en mode dépassement pendant toute la course et que j’ai donc pu rester avec les autres, mais quand je les ai dépassés, j’étais juste un passager parce que je n’avais pas de vitesse de pointe en ligne droite."

"Nous avons donc deux gros problèmes : pas d’appui et beaucoup de traînée – mais nous avons toujours su que cette première année allait être délicate. Beaucoup de choses peuvent se produire, mais je suppose qu’étant donné où se situe le rythme de la voiture en ce moment, nous sommes tout simplement trop loin et c’est un endroit où l’on peut dépasser facilement."

"Je ne suis pas très enthousiaste quant aux perspectives pour ce week-end. Je pense que Bakou était un cas isolé ; j’y faisais une différence énorme, et ici, ce sera juste un retour à notre réalité en termes de position actuelle de la voiture."