Alpine F1 doit encore ’trouver du rythme’ mais Gasly vise une Q3 à Madrid

Alpine F1 a semblé quelque peu en retrait ce vendredi sur le Madring, au terme des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Devancée par les Racing Bulls et une Haas, l’équipe a réussi à placer une voiture devant les Audi, dans un peloton particulièrement serré, et il lui faudra trouver de la performance pour aller chercher un top 10, qui est pourtant l’objectif annoncé.

Onzième, Pierre Gasly a en effet jugé que l’A526 a le potentiel pour y parvenir si l’équipe arrive à améliorer l’exploitation de la monoplace. Selon le Français, cela dépendra aussi des pilotes, car le Madring s’est montré très délicat en termes de pilotage.

"C’est toujours un beau défi de découvrir un nouveau circuit et de le parcourir pour la première fois à plein régime. Je dois dire que j’ai vraiment adoré la piste. Elle est très excitante, rapide et procure une véritable montée d’adrénaline à chaque tour" a apprécié Gasly.

"Les murs arrivent assez vite, donc il faut être très précis dans ses trajectoires et vraiment s’engager dans les virages tout au long du tour. Concernant notre journée, je pense qu’elle aurait pu être meilleure et nous avons quelques points à améliorer. Il y a clairement plus de rythme à trouver avant demain, ce qui devrait nous permettre de nous mêler au match pour le top 10."

Franco Colapinto était satisfait en dépit de sa 15e place, et il pense pouvoir signer un bon résultat, alors qu’il a lui aussi apprécié le défi proposé par le circuit.

"Le Madring est incontestablement un nouveau circuit très excitant. Nous avons passé beaucoup de temps au simulateur pour nous y préparer, donc c’était très agréable de le découvrir réellement au volant aujourd’hui" a déclaré Colapinto.

"C’est clairement une piste intéressante, très rapide de bout en bout et sur laquelle il faut vraiment que tout s’imbrique à la perfection. Concernant notre journée, les Essais Libres 1 ont surtout consisté à prendre nos marques et à progresser étape par étape."

"Comme d’habitude, nous avons ensuite effectué des relais avec peu et beaucoup de carburant en EL2 afin de recueillir des données, et donc des idées pour la suite du week-end. Nous devons encore trouver des améliorations et nous allons maintenant travailler avec l’équipe et les ingénieurs pour déterminer la direction à prendre sur les réglages."

Steve Nielsen, le team principal de l’équipe d’Enstone, a détaillé le travail accompli et les difficultés déjà repérées en matière de pilotage, mais aussi pour l’exploitation de la monoplace, ce qui sera un défi délicat au fil du week-end.

"C’était une journée consacrée à l’apprentissage et à l’adaptation à un nouveau circuit, à l’accumulation des tours et à l’analyse des données. Bien entendu, les pilotes avaient passé beaucoup de temps au simulateur, mais rien ne vaut la réalité" a déclaré Nielsen.

"Il peut toujours y avoir des subtilités, comme l’emplacement des bosses, et il est aussi important de s’habituer à la manière dont la voiture se comporte et réagit. C’est une piste moderne avec du caractère et des éléments uniques qui la rendent excitante."

"Les pilotes ont d’ailleurs clairement exprimé le plaisir qu’ils prennent à y rouler. C’est un véritable test pour eux et trouver les limites ici permet de gagner du temps au tour, ce qui explique également les quelques interruptions aujourd’hui."

"Nous savions en arrivant que ce circuit serait différent de celui de la semaine dernière et qu’il ne mettrait pas autant en valeur les qualités de notre package qu’à Monza. Nous devons analyser les données pour améliorer la monoplace, car les deux pilotes ont fait part de retours similaires sur la maniabilité et certaines limites en matière de comportement et de motricité."