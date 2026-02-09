McLaren F1 préserve ’l’héritage de Bruce’ tout en repoussant sa communication

McLaren F1 a profité de la présentation de sa livrée 2026 et de la MCL40 dans sa forme définitive pour remercier ses partenaires, mais aussi annoncer la création d’un nouvel espace pour les fans. Zak Brown est satisfait de la manière dont tout se déroule autour de l’équipe.

Le PDG de McLaren est satisfait d’avoir pu lancer une nouvelle ère réglementaire au sein d’une équipe qui arbore le numéro 1 et a été la référence absolue en fin de réglementation précédente, ce qui a aussi aidé les partenariats autour des propriétaires bahreïnis.

"Nous sommes totalement dans une ère papaye et c’est génial d’être ici à Bahreïn. Le prince et nos propriétaires Mumtalakat ont mis en place un grand show, et dès l’avion, on a eu l’impression que tout le monde était fan de McLaren !" a déclaré Brown.

Il en a profité pour résumer ce qui a tout changé chez McLaren entre 2016, année durant laquelle il a rejoint une équipe en fond de grille, sans sponsors, et le team qui vient de remporter trois couronnes en deux ans.

"Nos employés ! Les femmes et les hommes chez McLaren, ce sont ces gens, et la culture que tout cela a créé. Ca a produit de très bons résultats en piste, un engagement avec nos fans, et la création de très bonnes monoplaces."

C’est pour ça que McLaren n’a pas fait de révolution de palais en ce début de réglementation, pour se baser sur les mêmes cadres que par le passé, et qui ont permis à l’équipe de devenir championne du monde.

"Nous avons eu peu de changements, quelques ajouts dans l’équipe, mais il y a de la stabilité dans l’équipe et vous verrez des gens déjà connus sur le muret des stands. On part d’une feuille blanche, mais c’est pareil pour toutes les équipes, ce sera une saison intense et nous avons hâte."

Louise McEwen, la directrice marketing de McLaren F1, a expliqué le choix de conserver la livrée orange papaye que l’on a vue depuis 2024, avec une découpe des couleurs qui n’est pas sans rappeler les voitures sponsorisées par Marlboro, avec du noir et la fameuse teinte orangée.

"Le papaya est au centre de notre marque, on l’a été depuis le début de l’équipe dans les années 60, c’est notre héritage et Bruce McLaren avait choisi ces couleurs. Nous ne pourrions pas être plus fiers de rouler sous ces couleurs et d’unir les fans derrière cette identité sur les circuits du monde" a déclaré McEwen.

Après avoir rendu plus orange le circuit de Bahreïn ce lundi, l’équipe a d’autres projets : "Avant le GP de Grande-Bretagne, on avait réussi à rendre Londres orange. On va se montrer à Melbourne sur une plage avec MasterCard et Puma pour un événement avec les fans, et on aura aussi un événement à Miami."

La course de Floride sera une étape particulière pour McLaren, et de gros événements sont prévus en interne : "On a un très bon héritage à protéger, et le Grand Prix de Miami sera notre 1000e course, donc il y aura de grandes choses à ce moment-là."

Enfin, l’équipe a annoncé le lancement du McLaren Racing Club, un espace privilégié auquel pourront s’inscrire les fans, qui sera gratuit, et qui leur permettra de trouver des contenus uniques.

"Cela permet de développer notre expérience de fans, on donnera du contenu exclusif aux fans. C’est pour tous les fans autour du monde, c’est gratuit, et l’on en montrera davantage avant Melbourne."

Retrouvez toutes les photos HD de la présentation de la livrée 2026 de la McLaren MCL40 dans notre galerie.