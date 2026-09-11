Pérez bluffé par Cadillac F1 : ’je n’ai jamais vu une usine comme ça’

Cadillac poursuit la construction de son projet en Formule 1 et commence à donner une forme concrète à ses ambitions avec ses nouvelles infrastructures de Silverstone. Sergio Pérez, qui a déjà évolué sous les couleurs de près de la moitié des équipes du plateau sous une forme ou une autre au cours de sa carrière, s’est montré particulièrement impressionné par le nouveau bâtiment de l’écurie américaine. Pour le Mexicain, qui pilotait encore pour Red Bull il y a seulement deux ans, les installations découvertes à Silverstone affichent un niveau qu’il n’avait encore jamais rencontré.

Pérez connaît pourtant bien les infrastructures de plusieurs écuries de Formule 1, puisqu’il a évolué pour un grand nombre d’équipes du plateau au cours de sa carrière, dont McLaren et Red Bull Racing. Son expérience rend donc son jugement particulièrement intéressant lorsqu’il compare les nouvelles installations de Cadillac avec celles qu’il a pu connaître auparavant.

Le pilote mexicain n’a ainsi pas hésité à couvrir d’éloges le nouveau bâtiment de l’écurie américaine à Silverstone.

"C’est très impressionnant," a déclaré Pérez, avant d’aller encore plus loin dans son appréciation.

"Je n’ai jamais vu une usine comme celle-ci au cours de ma carrière," a-t-il ajouté.

Un compliment particulièrement fort de la part d’un pilote qui évoluait encore chez Red Bull il y a deux ans, une équipe disposant elle aussi d’infrastructures parmi les plus développées du plateau.

Le site de Silverstone n’est toutefois pas encore totalement achevé. Cadillac continue de développer ses installations, mais le nouveau bâtiment a été investi à la fin de la trêve estivale, constituant une nouvelle étape importante dans la mise en place de l’écurie.

Son nouveau directeur d’équipe, Marcin Budkowski, a notamment décrit l’aménagement des bureaux d’ingénierie comme étant "incroyable". L’organisation est construite autour d’une disposition circulaire, avec une monoplace placée au centre du bâtiment afin de rappeler en permanence aux membres de l’équipe la finalité de leur travail.

"Cette voiture nous rappelle pourquoi nous sommes ici," avait ainsi déclaré Budkowski.

Pour Pérez, toutefois, l’intérêt des nouvelles installations ne se limite absolument pas à l’apparence du bâtiment ou aux équipements flambant neufs.

"J’ai particulièrement apprécié la manière dont les différents outils et services ont été pensés pour fonctionner ensemble. Et tout est nouveau," a-t-il expliqué.

"Les nouveaux équipements dont ils disposent, toutes les plateformes, la manière dont tout est bien connecté, tous les différents départements. C’est très bien organisé, très bien pensé."

"Cette organisation est un élément important pour nous, une équipe qui doit encore construire une grande partie de ses structures et de ses méthodes de travail."

"Cadillac commence désormais à disposer d’un environnement de travail à la hauteur de ses ambitions en Formule 1."

Le site de Silverstone reste encore en pleine évolution, mais l’installation dans ce nouveau bâtiment constitue déjà un signal encourageant pour l’écurie.

"Pour moi, qui a connu au cours de ma carrière des structures très différentes, le niveau atteint est particulièrement remarquable."