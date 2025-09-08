’Pas satisfaisant’, ’trop d’erreurs’ : Wolff s’en prend à Mercedes F1 et Antonelli

Mercedes F1 n’a pas eu les résultats escomptés à Monza ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, déplore des difficultés avec la voiture et ses performances, mais aussi un manque d’exécution de la part du team dès le début de l’événement.

"Ce fut une journée de course difficile pour nous à Monza. Nous n’avions pas le rythme nécessaire pour viser le podium, ce qui est frustrant. Le week-end dans son ensemble nous a un peu échappé, même s’il semblait prometteur à l’approche des qualifications" a déclaré Wolff.

"Nous n’avons pas été aussi performants que nous aurions dû l’être pour nous battre pour le top 3, et c’est un point sur lequel nous devons tous nous améliorer. Une cinquième et une huitième place, ce n’est absolument pas satisfaisant."

"Je ne pense pas qu’avec nos réglages actuels, nous ayons une voiture capable de nous hisser régulièrement sur le podium. Il n’y a pas de raison unique à cela, nous allons donc travailler dur dans les jours précédant Bakou pour faire mieux en Azerbaïdjan."

Antonelli a commis trop d’erreurs selon Wolff, et il l’accuse d’avoir fait du zèle face à Alex Albon : "Kimi a commis trop d’erreurs. Il doit simplement réaliser un bon week-end. Il sera alors à égalité avec Leclerc et George. Et avec George, les choses n’ont pas été faciles non plus."

"Son incident avec Albon, c’était tout simplement inutile de la part de Kimi. Albon était tellement plus rapide ; on peut se défendre, utiliser ses coudes si nécessaire. Ou, si on ne peut pas se défendre, il faut faire attention à ne pas perdre de temps. Mais ce n’était pas nécessaire."

Mercedes pointe désormais à 20 unités de Ferrari, et l’Autrichien commence à rappeler que la fin de saison se profile déjà : "Il ne nous reste plus que huit courses avant la fin de la saison."

"Nous sommes en lutte avec Ferrari et Red Bull pour la deuxième place au classement des constructeurs et nous devrons être à notre meilleur niveau si nous voulons les devancer. Ce sera une véritable bataille acharnée, car tout le monde se concentre déjà sur 2026 en matière de développement ; tout dépendra donc de qui sera le plus performant."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, fait le point sur les difficultés de l’équipe, et notamment de Russell face à Charles Leclerc : "Ce Grand Prix d’Italie a été frustrant pour nous. George a pu mettre la pression sur Charles en début de course, mais même avec le DRS, nous n’avions pas la vitesse nécessaire pour le dépasser."

"Sa course a ensuite consisté à contrôler l’écart avec l’autre Ferrari de Lewis derrière. Nous avons réussi à bien planifier notre arrêt pour éviter de perdre des positions, mais la dégradation était trop importante lors de ce relais pour pouvoir attaquer Charles. Une fois cet arrêt effectué, George a réalisé une course sans incident jusqu’à la 5e place."

Et l’ingénieur de dérouler factuellement une course difficile pour Antonelli : "Pour Kimi, la course a été compromise par un patinage excessif des roues au départ. Il a chuté à la 10e place et a dû se battre pour revenir."

"Il a bien exploité son rythme en médiums pour dépasser plusieurs voitures, mais le trafic lors de son deuxième relais l’a rendu vulnérable à la Williams d’Alex Albon, partie en dur et ayant roulé plus longtemps. Albon a pu dépasser malgré les efforts de Kimi. En se défendant contre Albon, Kimi a également écopé d’une pénalité qui l’a relégué à la 9e place."