Piastri sur la consigne : elle était juste, mais on va en reparler…

Avant de devoir laisser passer Lando Norris en fin d’épreuve à Monza hier, Oscar Piastri n’avait pas connu un Grand Prix d’Italie idéal.

Dès le départ, l’Australien, parti 3e, était débordé par la Ferrari de Charles Leclerc. Et il a donc perdu du temps, laissant filer à Lando Norris à plus de 3 secondes.

Sans avoir rétrogradé derrière la Ferrari dans les premiers tours, la course du leader du championnat du monde aurait-elle pu être différente ? Aurait-il pu aller chercher les deux pilotes qui ont terminé devant lui ?

« Certainement pas Max » admettait Oscar Piastri hier.

« Lando, potentiellement, mais même une fois que j’ai dépassé Charles, j’étais un peu en difficulté. L’équilibre n’était tout simplement pas idéal. Au fur et à mesure que le relais en Mediums avançait, nous semblions devenir de plus en plus forts, et j’ai senti que je devenais plus fort aussi, ce qui était bien. Mais au final, je n’avais tout simplement pas tout à fait le rythme. Et une fois que l’on se rapprochait des gars, à moins d’avoir un rythme nettement supérieur au leur, il était très difficile de rester derrière. »

Piastri regrette-t-il d’avoir obéi à la consigne d’équipe ?

Le grand sujet de discussion chez McLaren F1, c’est bien sûr la consigne d’équipe en fin d’épreuve. Pour rappel, Oscar Piastri s’est arrêté un tour avant Lando Norris, ce qui constitue déjà un avantage (l’undercut). Surtout, l’arrêt de Lando Norris, un tour plus tard, a été très lent (5,9 secondes contre 1,9 seconde pour Piastri). De fait, Lando Norris, malchanceux, a vu Oscar Piastri ressortir à la 2e place.

Mais pour assurer un maximum d’équité envers ses deux pilotes, l’équipe orange a pris une décision fidèle à son éthique depuis le début d’année (et similaire à la consigne donnée sur le Hungaroring, l’an dernier) : ordonner à Oscar Piastri de laisser passer Lando Norris.

Piastri a d’abord protesté, en disant qu’un arrêt lent faisait partie des événements habituels ou potentiels d’un Grand Prix… Mais il s’est ensuite exécuté.

Quand on connait l’enjeu – soit un titre mondial – Piastri regrette-t-il d’avoir obéi à la consigne ? La trouvait-il justifiée ? Initialement il ne semblait pas être d’accord ! Mais à froid en conférence de presse, il rentrait davantage dans le rang...

« C’est quelque chose dont nous discuterons. Nous en avons déjà discuté rapidement. La demande était juste. Lando s’est qualifié devant, a été devant toute la course, et a perdu cette place sans que ce soit de sa faute. J’ai dit ce que j’avais à dire à la radio. »

« Et une fois que j’ai reçu la deuxième consigne, je ne vais pas m’opposer à l’équipe. Il y a beaucoup de gens à protéger et une culture à préserver au-delà de Lando et moi. En fin de compte, c’est une chose très importante. »

McLaren F1 avait-elle spécifiquement abordé ce cas de figure dans les scénarios d’avant-course ?

« Nous avons eu des discussions sur toutes sortes de scénarios et quand on est dans la même équipe, quand il y a des choses qui échappent au contrôle d’un pilote, il y a beaucoup plus de façons de rectifier les choses. C’est donc une discussion que nous avons eue. Je suis sûr que nous la réexaminerons et en discuterons davantage, mais ce n’était pas une situation qui n’avait pas été discutée auparavant. »

Piastri va tout de même rediscuter avec McLaren F1 de cette consigne...

Malgré sa rectification en conférence de presse, Oscar Piastri assume-t-il son message radio de protestation (à chaud) après avoir reçu une première fois la consigne : (pour rappel, son message radio était : « Nous avions dit qu’un arrêt au stand lent faisait partie de la course, donc je ne sais pas ce qui a changé ») ?

« Le message radio en dit assez. Je suis sûr que nous en discuterons à nouveau. »

En revanche, Oscar Piastri est clair : si jamais Lando Norris était ressorti par exemple 4e ou 5e (alors que Piastri serait 2e), McLaren F1 ne lui aurait pas donné pour consigne de relaisser passer son coéquipier, ce qui est somme toute logique pour ne pas nuire au résultat d’ensemble du team.

« Si c’est sous notre contrôle et qu’il n’y a pas d’autres voitures impliquées, c’est assez simple. Mais s’il y a d’autres voitures impliquées, nous n’allons pas céder tous ces points à d’autres équipes pour une erreur. Quand il n’y a pas de voitures entre nous, c’est beaucoup plus facile à rectifier. Donc s’il y avait eu plus de voitures entre nous, alors non, nous n’aurions pas échangé les positions, car à ce moment-là, cela devient simplement très malheureux. »

Imaginons que Piastri perde, à Abu Dhabi, le championnat avec 2 points de retard sur Lando Norris. S’en mordra-t-il les doigts toute sa vie ?

« Je ne le regretterais pas, non. La décision était juste. Lando était devant toute la course et, encore une fois, ce n’était pas de sa faute. Pour moi, c’est bien. En fin de compte, celui qui gagne le championnat veut l’avoir gagné autant que possible grâce à ses propres performances et aux choses qu’il peut contrôler. Ce n’était pas l’une de ces choses. »

Encore une fois, McLaren F1 a montré qu’elle privilégiait l’harmonie de l’équipe avant l’intérêt d’un pilote en particulier.

Oscar Piastri en est-il fier, même si cette éthique lui a nui à Monza ?

« En fin de compte, nous voulons la meilleure chance de gagner des championnats aussi longtemps que nous serons pilotes de Formule 1, et nous sommes tous les deux chez McLaren pour très longtemps. Protéger les gens autour de nous qui nous donnent cette opportunité est une chose très importante. »

« Il est assez facile de se mettre au second plan dans des moments comme ça. Si nous nous étions battus de très près pendant toute la course, ce serait légèrement différent, mais Lando était devant de quelques secondes pendant toute la course, donc il n’y a pas de souci pour moi avec ça. »

« Encore une fois, nous ne voulons pas nous battre pour un championnat juste cette année ; nous le voulons le plus longtemps possible. Protéger les gens, cela inclut les personnes qui font les arrêts au stand. Ce n’est pas un sentiment très agréable, j’imagine. »

« Il est important de protéger toutes les personnes que nous avons, car c’est ce qui nous donne un espoir de championnat pour les années à venir. »