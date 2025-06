Hadjar veut revenir dans les points dès ce week-end en Autriche

Isack Hadjar a connu un Grand Prix du Canada difficile, et après avoir fait illusion sur un tour en qualifications avec la Q3. Le pilote Racing Bulls a reculé en course et n’a pas inscrit de points, mais il ne pense pas que cela soit problématique pour les prochaines courses.

"En rythme sur un tour, il semble qu’il était très difficile de piloter pour nous. Notre tenue de route était terrible, mais nous avons réussi à être en Q3. Mais vous pouvez faire ces choses sur un tour" détaille Hadjar.

"Sur 70 tours, il est beaucoup plus difficile d’être au maximum de ce que la voiture peut faire. Et nous souffrons beaucoup plus que les autres équipes en termes de dégradation des pneus, en particulier sur les mediums, avec le graining."

"Mais encore une fois, la marge était très mince avec les autres voitures du milieu de peloton. C’est juste que nous étions du mauvais côté, alors que d’habitude nous sommes du côté opposé. Nous allons donc essayer d’inverser la tendance."

Malgré quelques courses plus difficiles, le Français se félicite de la constance de sa monoplace : "Non. C’est probablement la voiture la plus régulière en termes de performances. Nous n’avons jamais eu de mauvaises surprises."

"C’est juste qu’on ne conçoit pas sa voiture en fonction de Montréal, c’est certain. C’est une voiture très spécifique. Et je pense qu’en retournant sur un circuit plus traditionnel, les manches européennes, nous serons beaucoup plus compétitifs, comme nous l’avons été à Barcelone."

Hadjar ne sait pas encore ce que vaudra sa monoplace en Autriche ce week-end : "Ce sera l’objectif. Si la voiture est capable d’aller en Q3, alors j’irai au maximum de mes possibilités, pour être en tête du milieu de peloton."

"Mais encore une fois, c’est un circuit que j’aime beaucoup. J’ai déjà été compétitif par le passé. Mais à chaque fois que vous montez dans une F1 sur un circuit que vous avez fréquenté par le passé en Formule 2 ou en Formule 3, c’est un circuit différent, pour être honnête."

"C’est tellement plus rapide, évidemment. Mais oui, j’aime ça. Le secteur 1 met en avant l’efficacité du freinage et d’une vitesse très lente, puis vous passez à une vitesse très élevée. La piste est en quelque sorte divisée en deux, ce que j’aime beaucoup."

Il admet vouloir rejoindre Red Bull dans les prochaines années voire les prochains mois : "Lorsque j’ai signé chez Red Bull il y a quatre ans, c’était vraiment l’objectif : finir dans une grande équipe. Je suis toujours sur la bonne voie. Pour l’instant, je suis heureux là où je suis, j’apprends beaucoup. Et oui, ce serait la progression naturelle - pas besoin de le cacher."