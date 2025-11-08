Gasly se félicite de son ’retour’ en Q3 pour la première fois depuis cet été

Pierre Gasly a signé une très belle performance au Grand Prix du Brésil en se qualifiant neuvième pour la course à Interlagos. Le pilote Alpine F1 a confirmé ses bonnes performances vues depuis le début du week-end, et il apprécie voir un regain de forme.

Après son premier point inscrit depuis le Grand Prix de Belgique lors du Sprint en début de journée, le Français a donc signé sa première Q3 depuis le GP de Grande-Bretagne, ce qui fait de son GP du Sao Paulo son meilleur week-end depuis le mois de juillet.

"Je suis très content, c’est la première Q3 depuis Silverstone, la huitième de la saison, donc c’est mieux et c’est positif, je suis content pour l’équipe. J’ai réussi à marquer un point et à être dans le top 10 ce matin, il n’y avait rien face au top 5, moins d’un dixième, donc ça montre qu’on est de retour dans la bataille et j’en suis content" a déclaré Gasly.

Franco Colapinto n’a pas connu la réussite de son équipier avec une élimination en Q1, mais le pilote argentin était soulagé d’avoir pu prendre part à la qualification après son accident du Sprint, et il a remercié son équipe malgré la déception.

"Ce n’était pas bon, j’étais en difficulté dans la séance. Mais la voiture était rapide, l’équipe a fait un super travail pour remettre la voiture en état après le Sprint et je suis très reconnaissant, mais c’est frustrant d’être lent" regrette-t-il.

Il salue toutefois les performances de Gasly, tout en ne comprenant pas l’écart entre eux : "Il est très rapide, j’avais plus de potentiel hier, mais aujourd’hui j’ai juste été en difficulté et je dois comprendre les raisons à cela."

Pour Steve Nielsen, directeur général, "vu comment cette journée s’est déroulée, nous pouvons être satisfaits du résultat et de constater à quel point nous sommes plus compétitifs ici que sur les rendez-vous précédents."

"Ce qui me réjouit le plus, c’est la réaction de l’équipe pour remettre la voiture de Franco si rapidement en piste pour les qualifications. Leur travail passe souvent inaperçu, et ils ont immédiatement redoublé d’efforts pour reconstruire entièrement ou presque la monoplace dans le court laps de temps entre les séances, ce que toutes les écuries n’ont pas réussi à faire. Chapeau à eux après une saison longue et éprouvante. Je sais que Franco leur en est très reconnaissant et il a tenu à remercier chaque membre de l’équipe."

"Les points ont été difficiles à décrocher cette année, donc le fait que Pierre en marque un au Sprint et atteigne la Q3 montre à quel point il est performant en ce moment. Avec tous les changements, Franco ne se sentait pas aussi à l’aise au volant, donc nous avons encore du travail à faire cette nuit pour identifier les améliorations possibles."