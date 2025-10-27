Les ’attentes réalistes’ d’Aston Martin F1 n’ont pas été dépassées à Mexico

Aston Martin F1 a vécu un Grand Prix du Mexique compliqué, fidèle à ses précédentes visites sur le circuit de Mexico City.

Lance Stroll est le seul pilote à l’arrivé pour l’équipe basée à Silverstone. Mais avec une place nettement hors des points, le Canadien n’avait pas vraiment de quoi se réjouir.

"Nous avions des attentes réalistes en venant au Mexique et, historiquement, c’est un circuit où nous avons toujours eu des difficultés par le passé," commente Lance Stroll, arrivé 14e du Grand Prix.

"Partir en 19e position n’allait donc pas être facile. J’ai fait un tête-à-queue dans le premier tour, car la piste était sale à l’extérieur."

"Nous avons réalisé un bon premier relais avec les pneus tendres et l’équipe a pris de bonnes décisions, mais la 14e place était le maximum que nous pouvions espérer."

Pour Fernando Alonso, c’était un abandon, un de plus cette saison, pour cause de surchauffe des freins. Comme George Russell, il a souligné à quel point le départ a été un chaos et a été étonné de la clémence des commissaires.

"Ce fut une course difficile pour moi, et nous avons eu du mal à trouver le rythme tout au long du week-end. Nous avons pris un bon départ, mais il y a eu un contact qui a causé des dommages mineurs à l’aileron avant."

"J’ai également été surpris de voir plusieurs voitures couper le virage au départ, nous dépasser et ne pas recevoir de pénalité. Malheureusement, à mi-course, nous avons dû abandonner par mesure de précaution. J’espère que nous aurons plus de chance à l’avenir."