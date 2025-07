’Pas de jugement’ : l’honnêteté est la clé entre Ocon et son ingénieure

Esteban Ocon a découvert cette année un tout nouvel environnement en rejoignant Haas F1 après quatre ans chez Alpine. Il a trouvé dans sa nouvelle équipe une nouvelle ingénieure de course, Laura Müller, première femme à occuper ce poste, avec qui il a déjà très bien travaillé.

"Nous sommes tout à fait prêts, oui" a déclaré Ocon à Crash.net à Silverstone. "Laura travaille très dur. Je travaille très dur avec elle pour m’assurer que nous sommes aussi optimisés que possible pour tout le week-end."

"C’est fantastique de travailler avec elle et de mon côté du garage, Laura dirige beaucoup de gens. J’ai Sacha [Fouquet], un jeune ingénieur en performance qui vient de la F2, et Mike [Dawkins] qui s’occupe de la cartographie, etc. Il est là depuis des années, il a beaucoup d’expérience et c’est un atout supplémentaire."

"Il complète l’ensemble, ce qui est formidable. Nous pouvons toujours faire mieux, mais si vous regardez comment nous avons saisi les opportunités récemment, c’est vraiment génial. Nous avons saisi toutes les opportunités qui se sont présentées lorsque nous avons eu la possibilité de le faire avec la voiture, donc c’est bien."

Le Français salue la détermination et la solidité de son ingénieure, qui fait de très longs débriefings : "Elle ne compte pas les heures. Elle est très attachée aux détails, comme moi. Il m’arrive d’être très dur sur les petits détails, de vérifier deux fois les choses."

"Ce n’est pas que je ne fasse pas confiance aux gens, c’est juste que j’aime comprendre moi-même pourquoi nous avons pris ces décisions. Il ne faut pas se cacher. Si nous pensons que ce n’est pas possible, nous le dirons, de l’un à l’autre."

"Si Laura pense que je peux améliorer telle ou telle chose, elle me le dira. Si je pense qu’elle peut améliorer telle ou telle chose, je le lui dirai. Il n’y a pas de jugement parce que nous sommes dans le même bateau et nous devons aller de l’avant."

"C’est très fort et très bon. Mais nous devons prendre soin les unes des autres tout au long de l’année, car la saison est longue. Il est important de rester en bonne santé et d’avoir une bonne dose d’énergie. Par exemple, je ne me sentais pas très bien en Autriche et je pense que Laura ne se sentais pas très bien non plus."

"Nous avons veillé à ce qu’elle prenne les bonnes vitamines et tout ce qu’il faut pour qu’elle puisse tenir jusqu’à la fin du week-end. Cela peut arriver lors de ces doublés de courses, où l’on rencontre tellement de gens et ce genre de choses. Le faire une fois est une bonne chose, mais il faut le faire 24 fois. Ce n’est pas rien."

Arrivé en début de saison chez Haas, Ocon se sent bien dans l’équipe et il est à l’aise, notamment grâce à l’apport de Laura Müller : "Je me sens bien. Nous travaillons encore sur des choses qui sont très importantes pour nous, mais nous apprenons à connaître la voiture chaque week-end."

"Nous travaillons sur les petits détails à chaque fois que nous sortons et nous travaillons super bien avec l’équipe dans son ensemble et c’est vraiment très fort. Je suis tout à fait d’accord avec l’ensemble de l’équipe, ses idées et sa motivation. Tout est très simple pour la course. Il n’y a qu’une seule idée derrière tout cela."

"Il s’agit d’améliorer les performances de la voiture, de résoudre les problèmes et de réagir aux situations. Je n’ai pas trouvé cela dans toutes les équipes, je peux vous le dire. C’est très bien parce qu’il n’y a pas plus de politique que de sport. Cela devrait toujours être la priorité et je suis heureux que ce soit le cas."

Ocon a découvert un nouveau moteur, une voiture à la philosophie différente, et il continue de s’y adapter. Il explique que les nouvelles pièces arrivées à Silverstone peuvent l’aider à progresser dans ce domaine : "J’ai travaillé pour trouver où étaient les problèmes."

"Et maintenant, avec ces nouvelles évolutions, j’espère qu’elle ira dans le sens du développement que j’ai repéré plus tôt dans l’année, et que toutes les choses sur lesquelles nous avons travaillé nous profiteront désormais. J’ai donc hâte de voir si cela va nous aider ou non."

Pour le Français, c’est très positif de percevoir des progrès en dépit d’un manque d’aisance dans une monoplace sur laquelle la majeure partie du travail a été effectuée grâce aux retours des anciens pilotes de l’équipe, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

"Cela n’a pas été facile, c’est certain. Il y avait beaucoup de choses nouvelles à apprendre lorsque je suis arrivé dans cette équipe. Je pense que nous avons fait du très bon travail en essayant de mettre à plat tous les scénarios, tous les détails, les plus importants, assez tôt. Ensuite, nous avons travaillé sur les petits détails."

"Ce qui est encore difficile, c’est que cette voiture n’a pas été développée par moi, et que je trouve des limites dans certains domaines dont je ne suis pas satisfait, encore à l’heure actuelle. Maintenant, nous avons un package qui, je l’espère, ira dans la bonne direction en réglant le petit problème d’équilibre que j’ai en particulier. L’équipe a vraiment bien réagi."

Son adaptation au moteur Ferrari a également été positive : "Dans l’ensemble, nous disposons tous des mêmes outils, mais nous les organisons différemment."

"Certaines choses sont très bien. D’autres sont très différentes, mais dans l’ensemble, c’est un grand pas dans la bonne direction pour moi. J’apprécie vraiment de courir avec cette unité de puissance, je pense que c’est un grand pas en avant et que cela vous donne beaucoup plus de flexibilité."

"Je ne critiquerai pas les autres parce que je ne suis pas comme ça, mais j’ai trouvé des choses dont je suis très content dès que j’ai rejoint l’équipe et des choses avec lesquelles il est facile de travailler."