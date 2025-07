La F1 doit avoir plus d’équipes pour attirer ’les meilleures’

Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac F1, aimerait voir d’autres équipes en Formule 1. Alors que son team sera le 11e en catégorie reine, il juge que plus d’équipes pourraient aider à avoir une saine concurrence, tout en montrant que les équipes en place sont prêtes à se mesurer à de nouveaux rivaux.

"Il s’agit d’un championnat du monde" a déclaré Lowdon.

"Je fais souvent le parallèle avec les Jeux olympiques. Il ne s’agit pas d’un sport de franchise. Il s’agit d’un véritable championnat du monde, où les meilleurs du monde se rencontrent et s’affrontent. Les meilleures équipes, les meilleurs pilotes."

"Pour moi, la Formule 1 est le plus grand sport d’équipe au monde. Il y a 1000 joueurs de chaque côté, tous à leur place. Mon travail consiste à trouver les 1000 meilleurs joueurs et à m’assurer qu’ils sont au bon endroit sur le terrain. On ne peut pas dire que la Formule 1 soit le summum du sport s’il ne s’agit pas d’un véritable championnat du monde."

"Vous réunissez les meilleurs au monde, ils courent, et de la même manière que je pense que le monde, les fans se sentiraient un peu lésés, si vous aviez une finale du 100 mètres, et s’il n’y avait que vous et moi et que nous disions ’je vais vous dire, nous allons juste nous réunir et nous ne laisserons personne d’autre courir, parce qu’alors nous aurons tous les deux une médaille garantie’."

Cependant, et bien qu’il veuille davantage d’équipes, Lowdon réfute l’idée que l’entrée en Formule 1 devrait être un processus plus facile : "Construire des voitures de Formule 1 n’est pas un travail facile, et il est donc normal que le processus soit rigoureux."

"J’ai déjà dit qu’il fallait 764 jours [pour poser sa candidature] et que c’était 764 jours d’un processus vraiment rigoureux. Cela ne me pose aucun problème. Je pense que pour accéder au sommet du sport automobile, il faut en faire la démonstration, mais cela doit être réalisable. Et je pense que pour le bien des fans, la grille doit être pleine."