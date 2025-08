Hamilton : Je suis nul… l’équipe doit changer de pilote

Lewis Hamilton a été éliminé en Q2 lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, pour 15 millièmes de seconde, et sa première réaction face au choc de son résultat comparé à la pole de Charles Leclerc, son équipier chez Ferrari, est sans équivoque.

Le Britannique était à nouveau dans les superlatifs très négatifs le concernant dans le parc fermé du Hungaroring, interrogé à chaud.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait dire par « à chaque fois » à la radio de l’équipe… il a répondu :

"C’est moi à chaque fois."

"Je suis nul, absolument nul."

"L’équipe n’a aucun problème. Vous avez vu que la voiture est en pole."

"Il faudrait donc probablement que l’équipe change de pilote. Je sers à rien."

N’est-il pas encore trop dur ?

"Non, c’est clairement le cas. J’ai juste mal conduit. C’est comme ça."

Il a ajouté enfin que "rien n’avait changé" dans l’équilibre de sa voiture.

Dépité, le septuple champion du monde a quitté la zone des interviews et s’exprimera certainement plus longuement plus tard...

A suivre !