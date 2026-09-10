Gasly ’parie sur un drapeau rouge’ en course et se prépare à un week-end ’perturbé’

Pierre Gasly est prêt à parier que le tracé du Madring entraînera des drapeaux rouges au cours du week-end, la nature du tout nouveau circuit s’imposant déjà comme l’un des principaux sujets de discussion. Le pilote Alpine F1 est convaincu que les problèmes vont se cumuler en piste et que les erreurs seront nombreuses, car le tracé est très complexe et les murs très proches de la piste.

Le Français est ainsi allé encore plus loin en prédisant qu’une interruption est presque inévitable à un moment ou à un autre de la course et des essais. Malgré cette perspective, ses premières impressions du Madring sur le simulateur ont été positives.

"Je vais parier sur le drapeau rouge. C’est certain. En ce qui concerne la conduite, je dois dire que dans le simulateur, c’était très agréable et très excitant. J’ai eu une bonne lecture et une bonne sensation de pratiquement chaque mur à chaque virage, donc, en fait, je sais ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire" a déclaré Gasly.

"Je pense que ça va être très difficile, surtout en termes d’évolution, probablement beaucoup d’évolution de la piste, des zones d’un peu sur-freinage, qui ne sont pas totalement droites, des types de virages un peu serpentards, très sinueux, beaucoup de virages, beaucoup de virages en aveugle, du banking, des montées et des descentes, des ondulations tout au long du circuit."

Cependant, en dépit des risques, Gasly est enthousiasmé par ce défi. Mais il reconnait que chaque séance pourrait être difficile, et que les plans de roulage pourraient être particulièrement perturbés.

"Je m’attends à une piste très délicate, difficile pour nous, ce qui est une bonne chose parce qu’on peut toujours chercher à faire un peu plus la différence au niveau du pilotage. Mais, encore une fois, c’est un type de piste un peu comme Monaco où je pense que si vous faites une légère erreur, cela peut avoir de grandes conséquences immédiatement."

"Donc il va falloir au moins s’inquiéter à chaque zone de freinage et pour ce genre de vitesse que vous conservez dans les virages. Je dois dire que c’est excitant. En même temps, je pense que c’est un week-end assez perturbé au vu de la facilité avec laquelle il sera possible d’avoir un crash."

Revenant sur son état d’esprit après sa pole de Monza et le bon résultat au GP d’Italie, il se dit motivé et satisfait de la dynamique qui s’est enclenchée pour son équipe depuis l’arrivée des évolutions sur l’A526.

"Je suis heureux, j’arrive avec beaucoup d’énergie, j’ai pu avancer après Monza. On a connu de belles émotions, et c’était une bonne récompense car on avait vécu un Monza 2025 très difficile, et c’était bien mieux. Être à l’avant du peloton serait bien, pour viser cette cinquième place chez les constructeurs."

Puisqu’il est conscient que la course sera difficile pour les pilotes en matière de dépassement, il est conscient que les qualification seront cruciales pour essayer d’être le plus haut possible sur la grille.

"Le plan sera de partir le plus haut possible sur la grille, il sera difficile de dépasser donc il faudra se préparer pour bien se qualifier. Le défi de pilotage ne doit pas être sous-estimé, il y a 15 virages et ils sont fous, des ondulations, du dénivelé, du banking, il y a de tout."

"C’est excitant, et en tant que pilote, on aura des opportunités pour faire la différence au fil du tour. Sur le plan de la course, le virage 5 semble évident, mais on n’a aucune référence du passé donc on pourra improviser, et ça rend le week-end excitant."