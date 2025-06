Oscar Piastri ’n’écarte pas Max’ Verstappen dans la course au titre

Oscar Piastri n’est pas mécontent d’être leader du championnat du monde, et d’avoir Lando Norris et Max Verstappen derrière lui au classement. Le pilote McLaren F1 estime que se retrouver dans cette position est une confirmation de ce qu’il a réussi.

"J’apprécie être chassé, ça veut dire qu’on fait les choses bien si l’on se retrouve dans cette position. Les choses se passent bien jusqu’ici, l’Espagne en était encore un exemple. J’essaie de continuer le succès et la dynamique en cours" a déclaré Piastri.

"Lando est mon rival principal mais je n’écarte pas Max. L’écart est un peu plus grand mais ce n’est pas insurmontable. On va tout donner pour rendre la voiture plus rapide, et que je sois plus rapide, mais je dirais que mon rival principal est Lando."

"Ce week-end devrait être bon et la compétition devrait être serrée. C’est un circuit compliqué et il est très difficile d’y conduire sans commettre d’erreurs, très bosselé, il y aura beaucoup de variables qui peuvent épicer les choses et on aura de la compétition de la part d’équipes autour de nous."

L’Australien espère un bon week-end au Canada, même s’il ne connait pas toujours la même réussite d’une année sur l’autre sur un même circuit : "J’ai travaillé sur beaucoup de choses depuis l’année dernière, et cette course était probablement déjà bonne."

"Mais ironiquement, les courses qui étaient mauvaises l’année dernière ont certainement été les meilleures depuis le début de l’année. Et certaines des courses qui ont été bonnes l’année dernière n’ont pas été excellentes, alors nous verrons comment nous nous en sortirons, mais je m’attends à un bon week-end."

Piastri est toujours en lice pour devenir le pilote McLaren avec le plus grand nombre de podiums consécutifs, mais ce n’est pas ce qui le motive le plus : "Je sais exactement pourquoi je suis là, c’est pour gagner un titre mondial."

"Les autres statistiques comme les podiums consécutifs sont cool, mais le plus cool serait d’être champion du monde. C’est ce qui m’occupe, d’autres sont amusants mais n’ont pas une grande signification et ne me donnent pas de points. J’essaie de réussir chaque week-end et créer des statistiques plus cool dans l’année !"

De même, il adorerait devenir le troisième pilote australien champion du monde, après Jack Brabham et Alan Jones, mais il ne veut pas précipiter sa saison : "C’est une belle statistique, je serais plus heureux de les rejoindre en tant que champion du monde, mais c’est un bon début."

"Le fait d’avoir cinq victoires en neuf courses est au-delà de mes espérances, même avec une voiture compétitive, mais il y a eu quelques moments que j’aurais aimé revivre au cours de la saison, mais dans l’ensemble, je suis fier du travail que l’équipe et moi-même avons accompli pour parvenir à ce genre de résultats."

"Même si ces statistiques sont intéressantes, ce n’est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je suis ici pour essayer de gagner encore plus de courses et de me battre pour le championnat, alors j’espère qu’il y aura des statistiques plus cool à l’avenir."

Piastri s’attend à un week-end réussi au Canada : "C’est un circuit que j’apprécie, mais j’ai été très à l’aise avec la voiture tout au long de l’année et j’ai l’impression d’être dans une bonne position en ce moment, alors je m’attends à être fort."