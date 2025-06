Un autre secret de la domination de McLaren F1 dévoilé

Un autre secret de la domination de McLaren F1 a été révélé.

Entre ailerons flexibles et rumeurs folles sur la façon dont l’équipe parvient à conserver ses pneus plus longtemps que n’importe quel rival, Oscar Piastri et Lando Norris continuent de dominer.

De nombreux secrets restent inconnus mais se murmurent dans le paddock de la Formule 1 au Canada.

On ne comprend pas pourquoi McLaren repousse toujours les limites lors de la troisième séance d’essais libres, essentiellement sans intérêt, surprenant ses adversaires avec des temps impressionnants. Ou pourquoi les mécaniciens se rangent devant la voiture pour la dissimuler pendant qu’ils travaillent sur les ouïes de frein.

Ou pourquoi les voitures sur la grille sont les seules à être alignées sans pneus arrière. Les roues arrière sont en effet toujours montées à la dernière minute.

Les rivaux ont donc encore quelques mystères à résoudre. L’un de ces mystères, cependant, a été percé.

Un mystérieux réservoir a été photographié dans la zone, visible uniquement lorsque le nez avant est entièrement démonté de la voiture, et ce remarquable réservoir doré est toujours fixé.

Certains pensent qu’il stocke de la glace carbonique et qu’il est lié au refroidissement de la voiture.

L’aileron avant, la géométrie de l’essieu avant, les triangles de suspension et les conduits Venturi à l’avant forment une combinaison qui place le centre de l’appui aérodynamique au centre, précisément là où le pilote est assis. Ce qui n’aide pas au refroidissement des organes situés derrière, habitués à recevoir plus d’air.

C’est pourquoi la McLaren dispose de son propre système de refroidissement pour cette zone. Un fluide spécial circule dans un système de conduits de refroidissement. Les bords du soubassement, les pontons et les ouïes de frein arrière sont conçus pour créer des tourbillons d’air qui scellent efficacement l’espace entre le diffuseur et les roues arrière.

Ce système de refroidissement unique pourrait également expliquer pourquoi McLaren semble immunisée contre les problèmes de fiabilité moteur qui ont frappé toutes les autres équipes motorisées par Mercedes en 2025, y compris l’équipe d’usine.

Le refroidissement de l’ensemble de la voiture a été amélioré, éliminant ainsi le besoin d’ouïes d’échappement impactant le flux d’air sous la carrosserie.

La voiture entière rayonne moins de chaleur, ce qui profite également aux pneus. Le conduit d’air entre les deux tambours de frein est conçu pour protéger la chaleur des freins d’un point précis contre la paroi intérieure de la jante.

Enfin, on ignore si des métaux à changement de phase sont utilisés comme boucliers thermiques. McLaren n’a pas commenté le sujet, tout comme la FIA.