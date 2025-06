Albon : Sauber F1 et Aston Martin pourraient créer la surprise au Canada

Alex Albon n’était pas surpris de vivre un week-end peu compétitif avec Williams F1 en Espagne. Le pilote thaïlandais relativise les difficultés de l’équipe qui avait grandement progressé par rapport à 2024, et révèle que cela a été constructif malgré tout.

"La compétitivité n’était pas présente mais on s’y attendait. Ce n’était pas un week-end horrible, j’ai vu des chiffres, on était quand même l’équipe qui avait le plus progressé, donc on va dans la bonne direction" a déclaré Albon.

"J’aime bien aller sur des circuits comme celui-là, ça met en avant les domaines dans lesquels on doit redoubler de travail, et immédiatement, c’est bien d’aller dans les réunions et d’entendre tout le monde dire ’ce sont les choses sur lesquelles on doit se concentrer pour l’an prochain’."

Il espère néanmoins rebondir ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Canada : "Oui je le pense, on a toujours été rapides ici, ça convient à notre voiture, et on dépend moins du circuit. Les autres équipes ont des évolutions et commencent à comprendre leur package. Je suis positif, mais je pense que Sauber et Aston pourraient créer la surprise."

Carlos Sainz rejoint la vision de son équipier, expliquant que l’Espagne n’a pas été si négatif : "C’est très positif, on s’attendait à avoir un mauvais week-end en Espagne et c’est arrivé. Mais on était quand même l’équipe qui avait le plus progressé depuis l’année précédente."

"Donc on reste positif et on sait que de meilleurs circuits pour nous arrivent, le Canada étant un bon exemple. Ce sont des circuits sur lesquels la voiture devrait être bonne, et je conduis bien, donc il faut juste tout mettre bout à bout car quel que soit le circuit, on a du mal à signer de bons résultats."

Sainz n’est pas d’accord avec Albon quant à la polyvalence de la FW47 : "On dépend beaucoup du circuit comme vous l’avez vu entre Imola et Barcelone, passant de premier en Q2 à ne presque pas réussir à franchir la Q1."

"On est une des équipes qui fluctue en performance, mais on est aussi une équipe assez forte pour terminer cinquième au championnat constructeurs. Il y a encore des choses qui nous retiennent en course et qui m’ont empêché de réaliser les résultats que je mérite."

L’Espagnol a fait un détour par Madrid cette semaine pour rouler sur une partie du futur Madring : "J’ai été occupé avec Madrid comme vous l’avez vu. C’était un grand événement, 18 000 personnes sur le showrun, et c’était bien de voir une F1 dans les rues qui seront le circuit. J’aurai deux courses à domicile l’an prochain, Madrid est à 20 kilomètres de ma maison, donc c’est bien."