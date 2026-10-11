Aston Martin F1 : Alonso résigné après une nouvelle désillusion, Stroll abandonne

Le Grand Prix de Singapour a confirmé les difficultés d’Aston Martin, qui quitte Marina Bay sans le moindre point après un week-end particulièrement compliqué. Contraints de s’élancer depuis la voie des stands à la suite de modifications apportées aux réglages de leurs monoplaces, Fernando Alonso et Lance Stroll n’ont jamais été en mesure de se mêler à la lutte pour les points. L’Espagnol a terminé à une lointaine seizième place, tandis que son coéquipier a dû abandonner au 39e tour en raison d’un problème d’embrayage. Au-delà des résultats, les deux pilotes ont surtout pointé les difficultés persistantes de comportement de leur voiture.

Aston Martin savait que la course serait difficile avant même l’extinction des feux. Les modifications de réglages effectuées sur les deux monoplaces sous régime de parc fermé avaient contraint Alonso et Stroll à prendre le départ depuis la voie des stands.

Sur le circuit urbain de Marina Bay, où les possibilités de dépassement restent limitées, cette situation compromettait sérieusement les chances de remontée de l’écurie britannique.

Les difficultés rencontrées pendant le week-end ne se limitaient toutefois pas aux positions de départ. Les deux pilotes ont également souffert de problèmes de comportement de leur monoplace, qui ont affecté leur capacité à exploiter pleinement son potentiel.

Fernando Alonso a réussi à rejoindre l’arrivée, mais sa seizième place illustre l’ampleur des difficultés rencontrées par Aston Martin.

Le double champion du monde n’a pas pu compenser son départ depuis la voie des stands par un rythme suffisamment compétitif pour revenir dans la lutte pour les points. L’Espagnol a reconnu que les problèmes rencontrés pendant la course s’inscrivaient dans la continuité d’un week-end compliqué, au cours duquel son équipe n’a jamais véritablement trouvé de solution satisfaisante.

"Cela a été un week-end difficile dans l’ensemble, pas seulement la course. Nous savions qu’en partant de la voie des stands, les choses seraient compliquées, particulièrement sur un circuit où les dépassements ne sont pas faciles."

"J’ai fait ce que j’ai pu, mais nous n’avions pas le rythme nécessaire pour nous battre pour beaucoup mieux. Nous avons rencontré des difficultés avec le comportement de la voiture tout au long du week-end. J’espère que nous pourrons résoudre ces problèmes avant le prochain enchaînement de trois Grands Prix."

La course de Lance Stroll a été plus courte. Comme Alonso, le Canadien a été contraint de prendre le départ depuis la voie des stands après des modifications de réglages effectuées pendant la nuit. Ces changements devaient permettre à Aston Martin de tenter de corriger les difficultés rencontrées auparavant, mais ils n’ont pas suffi à rendre la monoplace suffisamment compétitive.

Stroll a lui aussi souffert de problèmes de comportement pendant la course, avant qu’une défaillance mécanique ne mette définitivement fin à ses espoirs de rallier l’arrivée. Son embrayage a surchauffé, contraignant l’équipe à abandonner au 39e tour.

"Nous avons effectué quelques modifications de réglages pendant la nuit, ce qui nous a obligés à prendre le départ depuis la voie des stands aujourd’hui."

"Nous avons rencontré des problèmes de comportement de la voiture pendant la course, puis l’embrayage a surchauffé, si bien que nous avons dû abandonner au 39e tour. Nous allons devoir examiner cela et essayer d’améliorer les choses pour la prochaine course."

Mike Krack, responsable de l’équipe Aston Martin en piste, n’a pas cherché à minimiser la déception après l’arrivée. Le Luxembourgeois rappelle que les départs depuis la voie des stands plaçaient d’emblée ses deux pilotes dans une situation très défavorable sur un circuit comme Singapour.

Il estime néanmoins qu’Alonso et Stroll ont fait le maximum avec le matériel dont ils disposaient.

"Quand on prend le départ depuis la voie des stands sur un circuit comme Singapour, il était évident que nous allions vivre une soirée très difficile."

"Les deux pilotes ont attaqué et ont tiré tout ce qu’ils pouvaient de la voiture. Fernando est remonté jusqu’à la seizième place, tandis que Lance a malheureusement dû abandonner en raison d’un problème d’embrayage."

Après ce week-end sans point, Aston Martin va désormais concentrer ses efforts sur la préparation du Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Mike Krack souhaite que l’équipe profite de cette prochaine échéance pour repartir sur de meilleures bases.

"Nous allons nous réunir, continuer à travailler dur et être prêts à repartir à Austin."

"À toute l’équipe, mais particulièrement aux équipes du garage et de l’hospitalité, merci pour le travail acharné et l’engagement au cours des trois dernières semaines."