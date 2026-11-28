Alpine F1 n’a pas réussi à atteindre la Q3, une déception pour ses pilotes après les bons résultats de Las Vegas. Au Grand Prix du Qatar, Pierre Gasly était le meilleur du duo avec la 12e place, et il ne cache pas sa frustration de n’avoir pas pu faire mieux que ce résultat, alors que les pilotes Racing Bulls sont passés en Q3, Arvid Lindblad réussissant même à se glisser entre les Ferrari sur la grille.

Le Français a reconnu toutefois que le résultat brut de cette séance qualificative était à peu près conforme à ce que les essais libres avaient laissé envisager en matière de performance face aux autres équipes que sont Audi et Haas F1, les deux autres teams éliminés en Q2.

"C’est décevant après le week-end de Vegas, mais depuis le début du week-end on a énormément de difficultés. On s’attendait à ce que ce soit difficile, et en voyant les séances d’essais libres on pensait finir encore plus loin. C’est pas top d’être 12e mais on n’est qu’à deux positions des points" a déclaré Gasly.

"J’espère qu’on va pouvoir faire quelque chose demain pour accrocher le top 10, même si ce sera difficile, mais on va essayer. Le départ sera important, et après ça il s’agira de gestion et de graining. Et c’était mauvais jusqu’ici, donc on devra essayer des choses, avec le manque de rythme qu’on a, si on veut tirer quelque chose."

Franco Colapinto sera 14e sur la grille, deux positions derrière son équipier, et lui aussi est déçu d’un retour brutal à la réalité pour l’équipe, qui va peiner à aller chercher des points selon lui, avec des pneus très sensibles à la dégradation.

"C’est très difficile, on manque de rythme ce week-end dans toutes les conditions. Dès le premier tour de la première séance on a été en difficulté. On arrive de Vegas où l’équipe était très bonne et on est en difficulté, ce sont des circuits différents mais c’est un week-end difficile" admet l’Argentin.

"On essaiera de se battre demain mais il y a de la dégradation donc ça risque d’être un long dimanche. Ce sera une longue course, on pourra apprendre beaucoup et on essaiera de gagner des positions."

Pour Steve Nielsen, directeur général de l’équipe, Steve Nielsen : "terminer douzième et quatorzième en qualifications n’est jamais notre objectif, mais les caractéristiques de ce circuit mettent en évidence certaines faiblesses de notre package actuel."

"Notre monoplace a tendance à souffrir dans certains domaines, surtout dans les longs virages rapides et les phases de traction, qui constituent une grande partie de ce tracé. Nous avons exploré différentes pistes dans les réglages pour essayer de progresser, mais nous ne sommes tout simplement pas assez performants ici."

"Les pilotes ont fait un excellent travail pour ne rien lâcher et ont tout donné puisqu’ils n’ont été séparés que par moins d’un dixième de seconde en Q2. Ils font face à des limitations similaires et leurs retours nous permettent déjà d’identifier plusieurs axes de travail à plus long terme pour rendre la voiture plus polyvalente et plus constante sur différents types de circuits."

"Demain, la course pourrait être très intéressante, notamment en ce qui concerne les performances des pneumatiques. Nous avons constaté jusqu’ici une dégradation importante chez toutes les écuries lors des longs relais, si bien que certains pourraient devoir effectuer trois arrêts, voire plus. Nous espérons pouvoir rester dans le match et profiter d’éventuels contretemps rencontrés par nos adversaires."