Alpine F1 a connu un retour à la réalité particulièrement difficile au Grand Prix du Qatar, une semaine après avoir placé ses deux monoplaces dans les points à Las Vegas. Franco Colapinto et Pierre Gasly ont terminé respectivement 13e et 14e à Losail, sur un circuit qui a considérablement exposé les faiblesses aérodynamiques de l’A526. Le Français peine notamment à comprendre pourquoi sa monoplace était aussi difficile à piloter en course, tandis que son équipier argentin souligne la nécessité de trouver un compromis aérodynamique permettant à Alpine d’afficher un niveau de compétitivité plus constant en 2027.

Douzième sur la grille de départ, Pierre Gasly s’est élancé avec un train de pneumatiques mediums neufs avant de chausser des gommes dures neuves lors de son premier arrêt au 14e tour. Le Français a ensuite effectué son deuxième arrêt au 41e tour pour terminer la course avec un autre train de pneumatiques durs neufs.

Gasly n’a toutefois jamais disposé du rythme nécessaire pour prétendre à une place dans les points, éprouvant notamment d’importantes difficultés à maîtriser les glissades de son A526 en sortie de virage.

"Très compliqué, je ne comprends pas pourquoi on était aussi lents, on n’était nulle part. C’était impossible de conduire, j’étais en travers partout. J’ai vraiment galéré, je m’attendais à ce que ce soit mieux que ça, j’avais fait des réglages pour la course en espérant que ça nous aide, mais on s’est trompés de direction. On va essayer de comprendre, il reste une course et on va essayer de faire ce qu’on peut à Abu Dhabi."

Pressé d’en dire plus, le pilote Alpine s’interroge sur la pertinence des choix de réglages effectués par son équipe durant le week-end, sans être encore en mesure d’expliquer précisément les raisons de son manque de compétitivité en course.

"Je ne suis vraiment pas certain de ce qui s’est passé aujourd’hui et nous avons beaucoup de travail devant nous, ainsi que beaucoup de données à analyser en équipe. La voiture était tout simplement très difficile à piloter, je manquais d’adhérence, je sentais la voiture partir en travers à la sortie de nombreux virages et nous avons terminé très loin des points, ce qui n’est jamais une sensation agréable", poursuit Gasly.

"Peut-être que nous n’avons pas fait les bons choix en matière de réglages, mais la voiture était très difficile à piloter, particulièrement aujourd’hui en course. Notre performance a été globalement mauvaise ici tout au long du week-end et nous devons trouver des réponses pour comprendre pourquoi il en a été ainsi, et trouver des moyens d’améliorer l’ensemble de notre monoplace à l’avenir."

Colapinto souligne le manque d’appui aérodynamique de l’Alpine

Franco Colapinto a quant à lui terminé 13e après s’être élancé depuis la 14e place de la grille de départ, grâce à une stratégie différente de celle de son équipier.

Le pilote argentin avait choisi de prendre le départ avec un train de pneumatiques durs neufs, qu’il a conservé jusqu’à la limite réglementaire des 27 tours imposée au Qatar. Il a ensuite chaussé un deuxième train de gommes dures neuves avant d’effectuer son dernier arrêt au 46e tour pour passer aux mediums neufs.

Colapinto estime que les difficultés rencontrées par Alpine à Losail illustrent parfaitement la nécessité pour l’écurie française de disposer d’une monoplace plus polyvalente la saison prochaine.

Les caractéristiques aérodynamiques de l’A526, qui avaient constitué un avantage sur le circuit de Las Vegas, se sont en effet transformées en handicap dans les nombreux enchaînements rapides du tracé qatari, où le niveau d’appui aérodynamique joue un rôle prépondérant.

"Dans l’ensemble, cela a été un week-end difficile, un week-end à oublier et à laisser rapidement derrière nous. Nous savons dans quels domaines nous sommes en retrait et nous avons besoin de davantage d’appui aérodynamique, ce qui est essentiel dans les portions rapides de ce circuit. Si cela nous a aidés et nous a donné un avantage à Vegas, cela nous a également pénalisés ici. Nous savons donc que nous devons trouver pour l’année prochaine une solution qui nous permette d’être plus constants", explique Colapinto.

L’Argentin retient néanmoins quelques éléments positifs de sa course, notamment le rythme affiché lors de son premier relais avec les pneumatiques durs, durant lequel il est parvenu à réaliser des chronos réguliers tout en améliorant progressivement ses performances.

Colapinto a toutefois perdu entre six et sept secondes lors de son premier arrêt aux stands, un incident qui devra faire l’objet d’une analyse interne, même si le pilote Alpine estime que cette perte de temps n’a finalement pas eu d’incidence sur son résultat.

"Nous avons essayé quelque chose de différent avec une stratégie alternative lors du premier relais, avec les pneumatiques durs, et les sensations en matière de rythme étaient vraiment bonnes. Nous enchaînions les tours réguliers et le rythme continuait de s’améliorer au fil du relais. Nous avons eu un problème lors du premier arrêt, durant lequel nous avons perdu six ou sept secondes. C’est quelque chose que nous devons examiner, mais au bout du compte, cela n’a pas vraiment eu d’incidence sur le résultat final ou sur notre position à l’arrivée."

"Cela a été une longue année et nous espérons la terminer sur une note plus positive à Abu Dhabi le week-end prochain."

Briatore veut retrouver les deux Alpine dans les points à Abu Dhabi

Flavio Briatore n’a pas caché sa déception à l’issue du Grand Prix du Qatar, soulignant le contraste saisissant entre les performances affichées par Alpine à Las Vegas et celles observées une semaine plus tard à Losail.

Le dirigeant de l’écurie française reconnaît que les caractéristiques du circuit qatari ont particulièrement mis en évidence les faiblesses de l’A526, dont les ingénieurs devront tirer les enseignements dans le cadre de la préparation de la saison 2027.

"Un week-end décevant pour nous, particulièrement après le très bon moment vécu à Las Vegas avec nos deux voitures dans les points. Ce week-end au Qatar a été tout le contraire. Notre performance a été particulièrement mauvaise ici, le tracé du circuit mettant vraiment en évidence les faiblesses de l’ensemble de notre monoplace. Nous avons beaucoup de choses à analyser et à comprendre", reconnaît Briatore.

Alpine F1 se fixe désormais un objectif clair pour le dernier Grand Prix de la saison : retrouver les deux monoplaces dans les points afin de conclure son championnat sur une note positive.

"La semaine prochaine, ce sera la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Nous nous y rendons avec l’objectif de terminer la saison de la meilleure manière possible, et le but est de replacer nos deux pilotes dans les points."