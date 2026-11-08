Hamilton encore frustré par la stratégie de Ferrari au GP du Brésil

Lewis Hamilton a terminé le GP du Brésil à la neuvième place après une course particulièrement mouvementée, marquée par plusieurs changements de pneumatiques et des conditions météorologiques difficiles à anticiper. Déjà pénalisé sur la grille de départ en raison du remplacement de composants de son unité de puissance, le Britannique a dû composer avec une dégradation importante de ses pneus arrière, un arrêt supplémentaire et une intensification de la pluie qui lui a coûté plusieurs positions dans les derniers instants. Malgré sa déception, le septuple champion du monde a tenu à saluer le travail des mécaniciens Ferrari, estimant que l’écurie italienne méritait un meilleur résultat à Interlagos.

Lewis Hamilton n’a pas connu le dimanche espéré au GP du Brésil. Neuvième à l’arrivée, le pilote Ferrari a dû multiplier les efforts pour remonter dans le classement après avoir abordé la course avec le handicap d’une pénalité moteur sur la grille de départ.

Si les conditions humides lui ont permis de réaliser un excellent départ et un bon début de course, la suite s’est révélée beaucoup plus compliquée, notamment en raison de la gestion des pneumatiques et des choix stratégiques imposés par une météo particulièrement changeante.

Le Britannique a néanmoins commencé son analyse en soulignant le travail effectué par les membres de Ferrari, notamment les mécaniciens qui ont dû intervenir sur sa monoplace et remplacer son moteur avant la course.

"Oui, cela a été une journée vraiment difficile, et même un week-end difficile pour toute l’équipe, je pense, mais ils ont fait un excellent travail. Tous les mécaniciens ont fait un travail remarquable pour modifier la voiture, remplacer le moteur et s’assurer qu’elle soit aussi performante que possible. Évidemment, nous avons souffert sur le sec, mais nous avons pris un excellent départ."

Hamilton a rapidement rencontré des difficultés avec ses pneus arrière, dont la température est devenue excessive. Cette surchauffe a provoqué un gonflement des pneumatiques et compliqué le comportement de sa Ferrari, l’empêchant de maintenir le rythme qu’il souhaitait après son bon envol.

Le Britannique a ensuite cherché à anticiper le passage aux pneus slicks lorsque la piste a commencé à sécher.

"Mais malheureusement, les pneus arrière ont commencé à gonfler et à surchauffer, et j’ai eu beaucoup de mal. Ensuite, je poussais pour passer aux slicks, ce que nous avons finalement fait assez tôt, mais pas assez selon moi. J’étais un peu frustré... car je pense que nous étions parmi les premiers, et les sensations étaient plutôt bonnes tout de suite. C’était très délicat dans ces conditions mais on aurait pu anticiper un peu plus comme je le souhaitais."

"Et puis nous avons fini par effectuer un arrêt supplémentaire, ce qui, je pense, m’a finalement obligé à combler un retard important à partir de ce moment-là."

Une information météo qui coûte plusieurs places à Hamilton

Le dernier épisode de la course a été particulièrement frustrant pour Hamilton. Alors que la pluie fine persistait sur certaines portions du circuit, le pilote Ferrari avait reçu une information indiquant que les précipitations ne devaient pas s’intensifier.

Convaincu de pouvoir continuer à attaquer dans ces conditions, il a choisi de rester en piste et de poursuivre son effort. Mais la situation météorologique avait évolué dans le premier secteur sans qu’il en soit informé à temps.

Lorsqu’il a dépassé l’entrée des stands et abordé le premier virage, Hamilton a découvert une piste nettement plus humide que prévu.

"Et puis, à la fin, le dernier message que j’avais reçu indiquait que nous allions conserver cette pluie fine. Je me suis dit : ’OK, c’est le moment pour moi de continuer à attaquer’, parce que je pouvais rester en piste dans ces conditions."

"Mais je n’ai pas entendu que la pluie s’intensifiait dans le premier secteur. J’ai dépassé l’entrée des stands, je suis arrivé au virage 1 et la piste était mouillée. Malheureusement, j’ai perdu quelques positions, mais à part cela, l’équipe a fait un excellent travail."

Cet épisode a contribué à limiter sa remontée, le Britannique devant finalement se contenter de la neuvième place.

Malgré cette déception, Hamilton n’a pas souhaité accabler son équipe, préférant insister sur les efforts fournis pendant un week-end compliqué.

Ferrari dans l’incertitude avant Las Vegas

Après les difficultés rencontrées à Interlagos, Hamilton se tourne désormais vers les dernières courses de la saison.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Las Vegas, où les températures généralement fraîches pourraient de nouveau représenter un défi pour Ferrari.

Les conditions potentiellement plus chaudes des deux dernières manches pourraient, à l’inverse, offrir un contexte différent à la Scuderia, si ces Grands Prix peuvent se tenir.

Interrogé sur les circuits susceptibles de mieux convenir à sa monoplace, Hamilton a toutefois reconnu ne pas disposer de réponse précise.

Il rappelle que Ferrari avait affiché un niveau de performance encourageant lors des courses précédentes, avant de connaître un week-end plus difficile au Brésil.

"Je ne sais vraiment pas où nous nous situerons lors des prochaines courses, mais nous avons eu une très bonne voiture lors des dernières épreuves. Ce week-end a été un peu compliqué."

"Je pense que l’équipe méritait un meilleur résultat. Mais voilà, on vit et on apprend, et nous reviendrons en essayant de nous battre encore plus fort lors de la prochaine course."