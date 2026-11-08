Aston Martin F1 : Alonso s’est battu pour une 12e place, Stroll finit encore dans le garage

Aston Martin a quitté le GP du Brésil avec un bilan contrasté, entre la douzième place de Fernando Alonso et l’abandon de Lance Stroll sur un problème de batterie. Si l’écurie britannique n’a pas réussi à inscrire de points, elle retient néanmoins plusieurs motifs de satisfaction après un week-end durant lequel ses monoplaces se sont montrées plus compétitives que prévu. Alonso estime même avoir disputé l’une de ses meilleures courses de la saison, malgré un déficit de vitesse en ligne droite toujours pénalisant. Pour Mike Krack, les performances affichées à Interlagos constituent un encouragement, même si Aston Martin doit encore progresser en vue de 2027.

Fernando Alonso a terminé le GP du Brésil à la douzième place après une course animée, marquée par plusieurs batailles en piste et un accrochage avec Oliver Bearman dans les premiers tours.

L’Espagnol s’est montré satisfait du comportement général de son Aston Martin, particulièrement dans les virages, où la monoplace lui a permis de rivaliser avec plusieurs adversaires.

En revanche, le manque de performance dans les lignes droites a continué de limiter ses possibilités, un problème récurrent pour l’écurie britannique cette saison.

"La voiture était performante aujourd’hui, particulièrement dans les virages, et nous avons livré de belles batailles en piste. Je pense que c’était l’une de nos courses les plus compétitives, mais nous manquions de performance dans les lignes droites", a expliqué Alonso.

Le double champion du monde avait pourtant réussi à profiter des conditions humides pour prendre un bon départ. Mais sa progression a été perturbée par un contact avec Oliver Bearman au virage 3, lorsque le pilote Haas a partiellement perdu le contrôle de sa monoplace.

Alonso explique qu’il n’a pas été en mesure d’éviter l’accrochage.

"Nous avons pris un très bon départ dans les conditions humides, mais ensuite, je n’ai pas pu éviter le contact avec Ollie [Bearman], qui a perdu une partie du contrôle de sa voiture au virage 3."

Malgré cet incident et l’absence de points à l’arrivée, le pilote Aston Martin estime que le week-end a permis de confirmer certains progrès.

"Il y a des points positifs à retenir de ce week-end et nous devons continuer à travailler dur pour réduire l’écart l’année prochaine."

Stroll abandonne sur un problème de batterie

De l’autre côté du garage, Lance Stroll n’a pas pu rallier l’arrivée. Le Canadien a été contraint pour la 13e fois de la saison d’abandonner au 38e tour en raison d’un problème de batterie sur son Aston Martin, mettant prématurément fin à une nouvelle course difficile.

"Nous avons dû abandonner au 38e tour à cause d’un problème de batterie", a confirmé Stroll.

"Cela a été un nouveau week-end difficile, à la fin d’une longue série de trois courses consécutives, mais nous connaissons les domaines sur lesquels nous devons travailler pour l’année prochaine."

"Nous nous concentrons désormais sur le dernier effort de la saison et nous allons profiter du temps dont nous disposons avant de nous rendre à Las Vegas pour voir où nous pouvons améliorer nos performances actuelles."

Krack satisfait d’avoir devancé des voitures plus rapides

Mike Krack a lui aussi dressé un bilan partagé de la course brésilienne.

Le dirigeant d’Aston Martin regrette naturellement l’abandon de Stroll, mais souligne la performance d’Alonso, qui a réussi à terminer douzième malgré les limites de sa monoplace.

"Nous avons connu des fortunes diverses aujourd’hui : Fernando a réalisé une belle course pour terminer douzième, tandis que Lance a malheureusement dû abandonner à cause d’un problème de batterie."

"Dans l’ensemble, nous devons être satisfaits du résultat de ce week-end, car nous avons terminé devant des concurrents qui disposaient de voitures plus rapides que les nôtres, aussi bien en qualifications qu’en course."

"Nous sommes toujours heureux de venir courir ici, au Brésil, sur un circuit emblématique avec un public passionné. C’était donc formidable de réaliser une belle performance devant les supporters brésiliens."