’Incroyable’, ’impressionnante’ : un cadre d’Aston Martin F1 est scotché par l’AMR26

L’Aston Martin AMR26 est la première F1 d’Adrian Newey dans l’équipe de Silverstone, et celle-ci s’annonce déjà dans une catégorie à part. Cela ne veut pas dire qu’elle sera forcément la meilleure, mais elle est une des voitures de l’équipe anglaise qui impressionne le plus les employés du team.

La machine équipée d’un moteur Honda n’a pris la piste à Barcelone qu’en fin de journée jeudi, Lance Stroll effectuant quelques tours, avant que Fernando Alonso ne pilote pour la première fois vendredi la voiture conçue par Newey, bouclant 49 tours.

Une voiture au design radical, avec plusieurs choses qui ont surpris, et qui ont même impressionné des membres de l’équipe, qui ont dû s’adapter à la conception d’une voiture pensée par Adrian Newey.

"L’AMR26 est ma 25e voiture de F1, mais ma première voiture ’Newey’" explique Neil Zambardi-Christie, responsable de la production Aston Martin F1, qui fait partie de l’équipe depuis l’époque Jordan.

"Il y a eu de très bonnes voitures au fil des ans et quelques catastrophes, mais celle-ci est d’un tout autre niveau. Le design et le souci du détail sont incroyables, mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est la façon dont toute l’équipe a relevé les défis posés par les designs et les délais impartis."

"Chaque membre du personnel a participé à ce projet, des agents d’entretien de l’usine aux directeurs techniques, car c’est un travail d’équipe et tout le monde peut être fier de ce que nous avons créé."

"Beaucoup de gens ont travaillé d’arrache-pied pendant des mois pour en arriver là, et la pression qui pèse sur eux, leurs familles et leurs proches est largement sous-estimée, mais c’est leur engagement, leur dévouement et leur travail acharné qui nous ont permis d’en arriver là."

"Ils méritent donc bien plus de reconnaissance qu’ils n’en recevront probablement jamais, mais je tiens à remercier chaleureusement tous mes collègues. C’est un travail d’équipe fantastique dont je suis fier de faire partie. Le temps nous dira si c’est une bonne chose, mais si ça va aussi vite que ça en a l’air, on pourrait avoir une bonne année."