Gasly pense qu’Alpine F1 aura ’sa meilleure chance’ de titre en 2026

Pierre Gasly est convaincu que la vision de Flavio Briatore est la bonne pour mener Alpine F1 au titre mondial. Le pilote français est convaincu que 2026 sera la meilleure chance de l’équipe, et il loue la gestion des infrastructures, alors même que Briatore a licencié plusieurs centaines de personnes à Enstone.

"Je pense que nous sommes alignés" a déclaré Gasly. "Je parle beaucoup avec Flavio. En tant qu’équipe, nous sommes tous conscients des opportunités qu’apporte le nouveau règlement. Nous savons probablement qu’il s’agit de notre meilleure chance et de notre meilleur coup en tant qu’équipe au cours des 10 à 12 dernières années."

"C’est une refonte complète, on part d’une page complètement nouvelle. Il y aura un changement de moteur, ce qui est évidemment une grande chose pour l’équipe. En essayant la voiture dans le simulateur, c’est très différent de ce que nous voyons maintenant. Je pense donc que c’est un grand défi, un défi technique pour notre équipe."

"Je peux voir que le personnel, l’expérience et les processus que nous mettons en place à l’usine sont bien meilleurs que lorsque j’ai rejoint l’équipe en 2023, donc il y a tout ce qu’il faut pour apporter cet optimisme à l’équipe et être conscient qu’il y a clairement une énorme opportunité que nous devons saisir à partir de l’année prochaine."

Gasly espère un meilleur week-end à Barcelone après la déception de Monaco : "C’était très dur pour toute l’équipe à Monaco, on avait de meilleures attentes avant le week-end et on a été en difficulté avec le rythme."

"Le circuit était bosselé et l’on n’a pas tiré autant de performance que les autres. On parle de dixièmes ou de centièmes face aux autres équipes mais sur une saison comme celle-ci c’est très coûteux."

"J’espère qu’on sera en meilleure forme à Barcelone, le circuit est bien plus lisse, les virages plus rapides, je pense qu’on sera plus performants mais on doit réussir à gérer les choses et montrer une meilleure performance."

Gasly aime le week-end en Espagne et le tracé de Barcelone : "J’aime tout ce week-end, j’aime la ville de Barcelone, il y a une bonne énergie, les Français ont un bon soutien car les Français viennent ici."

"Et le circuit lui-même, on a fait des milliers de tours ici, on aime dire qu’on en a fait trop mais c’est un de nos circuits les plus sympas. On peut apprécier la charge aéro de ces voitures, dans le virage 3, le virage 9, les derniers virages, on les prend à 280 km/h et on ne peut pas se lasser de cela."

Franco Colapinto tient lui aussi un discours positif au sujet d’un possible titre mondial lors de la prochaine réglementation : "Personne ne sait vraiment [ce qui se passera l’année prochaine]. En 2026, avec de nouvelles voitures et de nouveaux règlements, il est difficile de savoir exactement où en seront les équipes."

"Mais je suis sûr que nous faisons du bon travail. Dans l’usine, les gars travaillent très dur pour essayer de se concentrer sur la voiture de 2026. C’est très excitant quand quelque chose de nouveau arrive et que tout ce travail et tout ce développement recommencent."

"Donc, à Enstone, ça va être très, très occupé et les gars travaillent très dur pour essayer d’obtenir la meilleure qualité possible pour l’année prochaine. Je pense que de grands changements sont en cours au sein de l’équipe pour se concentrer sur 2026, et ce sera sans aucun doute un pas en avant."

Et de louer le leadership de Briatore : "J’espère me battre pour les podiums, comme l’a dit Flavio. Il fait très bien avancer l’équipe et, oui, il se concentre sur les bons domaines."

Concernant le GP d’Espagne ce week-end, Colapinto est optimiste : "Bien, j’ai été à l’aise dans l’équipe qui m’a soutenu. Je suis heureux d’être là et de voir ce que l’on peut améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer et je vais me concentrer sur les détails pour essayer de progresser"

"Un bon résultat est ce que l’on cherche. On pousse dans la même direction, on a trois séances pour avoir de bons réglages, apprendre de la voiture et une voiture qui correspond davantage à mon style, et on pourra la mettre dans la bonne fenêtre."

"J’espère que l’on pourra atteindre un top 10, mais je vais surtout me concentrer sur moi-même, essayer de progresser pas à pas, séance après séance, et essayer de tirer le maximum de la voiture et de ce qu’on a."