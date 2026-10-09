Lawson vise les points lors du Sprint, Lindblad explique ce qui était ’difficile’ pour lui
Racing Bulls affiche des performances prometteuses
Racing Bulls a connu une Qualification Sprint mitigée, avec un passage en SQ3 pour Liam Lawson et une élimination en SQ1 pour Arvid Lindblad. Le pilote néo-zélandais est huitième de la séance en ayant devancé Isack Hadjar, et il se félicite d’avoir signé un tel résultat, qui pourrait lui offrir un point demain lors du Sprint s’il parvient à garder sa place.
Il reconnait toutefois que rester devant la Red Bull du Français sera difficile, et il se méfie aussi de Pierre Gasly qui est proche, même s’il se félicite d’avoir progressé au fil de la journée et se veut optimiste pour la suite.
"Plutôt heureux, nous n’étions pas si forts plus tôt dans la journée, on a fait des changements, et peut-être que c’est dû aux températures plus fraîches. La SQ2 était surement mon meilleur tour, il y avait des inconnues, le grip était bon, donc je suis content" a déclaré Lawson.
"On est dans une bonne position, mais Isack sera rapide derrière, je pense que ce sera difficile de le garder derrière. Actuellement, j’ai une position qui me donne un point, donc je vais essayer de rester là."
Lindblad explique quant à lui qu’il a payé cher le fait de ne pas connaître le circuit et de le découvrir dans un week-end de Sprint : "Ca allait, c’est la situation la plus difficile, j’arrive sur ce circuit, il y a une seule séance d’essais est dans des conditions très différentes de la qualification qui se tient de nuit."
"Je voulais faire plusieurs tours pour me mettre dans le rythme mais il n’y en a eu qu’un et ça a compliqué les choses. Le tour était correct, j’ai eu une petite frayeur au freinage du virage 13, j’ai perdu un peu de temps mais le reste du tour était correct. Si je n’avais pas fait ça, je serais passé, mais la situation était délicate."
"Je dois juste faire plus de tours, et me concentrer sur les tours avec peu d’essence. On s’est concentrés davantage sur la qualification que sur le Sprint, car ce serait un miracle de marquer des points samedi. Donc c’est plus sur la qualification, mais faire moins de tours avec peu d’essence est dommage."
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