Officiel : Théo Pourchaire rebondit chez Mercedes F1 avec un rôle inattendu en vue de 2026

Pilote longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs à ne jamais avoir atteint la Formule 1, Théo Pourchaire s’offre une trajectoire de retour aussi discrète qu’inattendue vers le paddock. L’ancien protégé de Sauber a été recruté par Mercedes F1 en tant que pilote de développement pour la saison 2026.

Pourchaire s’était forgé une solide réputation au début des années 2020 comme l’un des talents majeurs de la filière monoplace à ne pas accéder à la F1. En 2020, il était passé à seulement trois points du titre en Formule 3, battu par les pilotes Prema Oscar Piastri et Logan Sargeant, alors plus expérimentés, tous deux promus en F1 trois ans plus tard. Un an plus tard, le Français devenait le plus jeune vainqueur de course de l’histoire de la Formule 2.

La suite de son parcours s’est toutefois révélée plus heurtée. Sa deuxième saison en F2 n’a pas répondu aux attentes placées en lui, sans réelle lutte pour le titre. En 2023, Pourchaire est finalement sacré champion de Formule 2, mais sans la domination affichée par d’autres champions récemment promus en F1, comme George Russell (2018), Piastri (2021) ou Gabriel Bortoleto (2024).

Soutenu par Sauber depuis 2019, Pourchaire avait pourtant semblé proche du but. Malgré trois apparitions en essais libres 1 avec l’équipe, il n’a jamais réellement été envisagé comme un successeur crédible aux titulaires Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

La séparation avec Sauber, fin 2024, a marqué le début d’une période mouvementée. Le Français s’est alors lancé dans un pari audacieux en IndyCar avec McLaren, où il a montré une vitesse convaincante avant d’être remercié après seulement quelques courses. Il fera néanmoins un retour ponctuel comme remplaçant, à la suite d’une blessure d’un titulaire.

En 2025, Pourchaire a changé d’horizon en se tournant vers l’endurance. Il est désormais engagé à temps plein avec Peugeot en catégorie Hypercar pour la saison 2026.

C’est donc dans ce contexte que Mercedes lui a offert une opportunité inattendue de renouer avec la Formule 1, via un rôle de pilote de développement. Une mission qui devrait principalement s’articuler autour du travail en simulateur, au siège de l’équipe à Brackley.

Pourchaire intègre ainsi un groupe élargi de pilotes de développement Mercedes, aux côtés du pilote F2 Joshua Dürksen, de la championne de F1 Academy Doriane Pin, ainsi que de l’ancien pilote de F1 Anthony Davidson, aujourd’hui consultant pour Sky Sports F1.

À noter que Frederik Vesti, vice-champion de Formule 2 derrière Pourchaire en 2023, conserve pour sa part le rôle de pilote de réserve officiel de Mercedes F1.

Si cette nomination ne garantit en rien une future place sur la grille, elle offre néanmoins à Théo Pourchaire une nouvelle visibilité au plus haut niveau, après plusieurs années de détours et d’occasions manquées.