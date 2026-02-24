La F1 écrit l’histoire à Melbourne : un virage pour deux femmes

La Formule 1 s’apprête à écrire une page inédite de son histoire à Melbourne. À l’occasion du Grand Prix d’Australie, un virage du circuit d’Albert Park portera pour la première fois le nom de femmes engagées au plus haut niveau de la discipline. Les ingénieures Hannah Schmitz et Laura Mueller seront ainsi mises à l’honneur, symboles d’une évolution encore trop rare dans un sport longtemps resté masculin.

Actuelle ingénieure en chef de la stratégie chez Red Bull, Hannah Schmitz a joué un rôle central dans de nombreuses victoires de Max Verstappen ces dernières saisons. De son côté, Laura Mueller a rejoint Haas en 2022 avant de devenir, en 2025, la première ingénieure de course titulaire à temps plein en Formule 1, travaillant aux côtés d’Esteban Ocon.

Les deux ingénieures verront le virage 6 d’Albert Park porter leur nom cette année, dans le cadre de l’initiative In Her Corner, un programme mené conjointement par Engineers Australia et l’Australian Grand Prix Corporation. Cette initiative vise à mettre en lumière les femmes qui façonnent actuellement la Formule 1, tout en encourageant une plus grande participation féminine dans les domaines de l’ingénierie et des disciplines STEM.

Il s’agit d’une première absolue : jamais auparavant un circuit de Formule 1 n’avait baptisé l’un de ses virages du nom d’une femme.

La portée symbolique de cette reconnaissance a été soulignée par Katherine Richards, ingénieure en chef d’Engineers Australia.

"Engineers Australia est fière de s’associer à l’Australian Grand Prix Corporation pour lancer In Her Corner et nommer un virage de l’un des circuits les plus emblématiques du monde en l’honneur de deux femmes qui façonnent actuellement la Formule 1."

"In Her Corner célèbre le talent, le leadership et la détermination de deux ingénieures qui redéfinissent ce qui est possible, non seulement en Formule 1, mais aussi dans l’ingénierie, la technologie et le monde des affaires."

Un symbole d’autant plus fort que le Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison, se tiendra le 8 mars, une date qui coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes.

Pour Laura Mueller, cette reconnaissance dépasse largement le cadre personnel.

"L’initiative In Her Corner met en avant l’importance du principe ’si vous pouvez le voir, vous pouvez le devenir’. Plus nous mettons en lumière les réalisations globales des femmes en ingénierie, plus c’est une bonne chose."

"Faire partie de cette reconnaissance si tôt dans ma carrière en Formule 1 est un honneur, et j’espère que cela motivera des filles et de jeunes adultes à s’orienter vers les carrières STEM. Il est important de reconnaître les accomplissements des femmes en sport automobile jusqu’à présent, et je suis ravie d’être associée à Hannah pour cela."

Hannah Schmitz a également partagé un message personnel, revenant sur son parcours et sur ce qui l’a conduite au sommet de la F1.

"J’adore absolument mon travail et, si vous avez aussi le privilège de pouvoir choisir, assurez-vous que ce soit le bon rôle pour vous. J’ai toujours été curieuse de comprendre comment les choses fonctionnent et j’ai toujours aimé les voitures."

"À l’école, j’ai bénéficié d’un soutien et d’encouragements incroyables de la part de certains enseignants, qui m’ont ouvert les yeux sur le monde de l’ingénierie. Ils ont été ma source d’inspiration."

La Britannique est également revenue sur les moments forts vécus avec Red Bull au plus haut niveau.

"Pour moi, ce fut un immense honneur de représenter l’équipe sur le podium. Au Qatar la saison dernière, c’était incroyable d’être impliquée dans la lutte pour le championnat des pilotes. Voir la manière dont tout le monde s’est soudé en tant qu’équipe a été quelque chose de très spécial à vivre."