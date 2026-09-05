Officiel : Piastri écope d’une pénalité sur la grille pour avoir gêné Lawson
Le pilote McLaren F1 reculera au profit des Ferrari et Verstappen
Sans surprise, les commissaires ont infligé à Oscar Piastri une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir gêné Liam Lawson lors des qualifications du Grand Prix d’Italie. Initialement qualifié troisième, Piastri s’élancera désormais depuis la sixième position. Charles Leclerc récupérera la troisième place sur la grille, suivi de Lewis Hamilton et de Max Verstappen.
Les commissaires ont estimé que Piastri n’avait pas l’intention de ralentir Lawson, mais qu’il l’avait effectivement gêné à la chicane du Rettifilo. L’incident s’est produit alors que Piastri sortait des stands au moment où les deux Red Bull le dépassaient.
Max Verstappen a réussi à passer de justesse sans être ralenti, mais Piastri n’a pas pu éviter de gêner Lawson, qui arrivait juste derrière.
"À la sortie des stands, le pilote de la voiture n°81 [Piastri] a été informé par son ingénieur de piste] : ’Verstappen, Lawson et Sainz arrivent ; Sainz est rentré aux stands, il ne reste que Verstappen et Lawson, fais attention à eux en rejoignant la piste’."
"Le pilote de la voiture n°81 a déclaré ne pas avoir été averti que Verstappen et Lawson étaient dans un tour rapide, mais il a réalisé, alors qu’il approchait du premier virage, que Verstappen était en plein effort."
"Il a nettement ralenti et est resté sur la droite pour laisser passer Verstappen, mais n’a rien pu faire pour éviter de gêner Lawson, qui se trouvait tout près derrière lui."
"Les commissaires reconnaissent qu’au vu des informations dont il disposait et de la situation dans laquelle il se trouvait, le pilote de la voiture n°81 n’avait, à ce stade, aucune autre option. Il a donc, involontairement mais aussi inutilement, gêné la voiture n°30 [Lawson]."
Piastri avait déjà écopé d’une pénalité pour avoir gêné Nico Hülkenberg lors de la dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Japon, plus tôt cette année.
La nouvelle grille de départ du GP d’Italie F1 :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|1
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:22.612
|1:22.077
|1:21.786
|---
|2
|George Russell
|Mercedes W17
|1:22.779
|1:22.161
|1:21.846
|---
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:22.902
|1:22.509
|1:22.004
|---
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:22.847
|1:22.516
|1:22.011
|---
|5
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:22.631
|1:22.188
|1:22.070
|---
|6
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:22.924
|1:22.017
|1:21.966
|+3
|7
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:22.662
|1:22.400
|1:22.220
|---
|8
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:22.659
|1:22.067
|1:22.256
|---
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:22.727
|1:22.345
|1:22.286
|---
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:22.946
|1:22.517
|---
|11
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:22.906
|1:22.756
|---
|12
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:23.440
|1:22.779
|---
|13
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:23.616
|1:23.453
|---
|14
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:23.466
|1:23.454
|---
|15
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:23.755
|---
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari MAC-26
|1:24.364
|---
|17
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari MAC-26
|1:24.595
|---
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:25.150
|---
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:25.222
|---
|20
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:22.758
|1:21.882
|1:22.093
|Engine
|21
|Liam Lawson
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:22.989
|1:22.821
|Engine
|22
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:24.356
|Engine
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