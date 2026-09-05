Norris, 8e sur la grille, ne peut que constater les dégâts à Monza

Lando Norris s’élancera finalement depuis la huitième place du Grand Prix d’Italie, après avoir signé le neuvième temps des qualifications à Monza avant de bénéficier de la pénalité infligée à Kimi Antonelli. Le pilote McLaren a vécu une nouvelle journée compliquée après avoir déjà manqué de confiance avec sa monoplace vendredi.

Des problèmes de freinage ont encore perturbé sa séance, tandis que son placement lors de sa première tentative en Q2 l’a privé d’une véritable chance de défendre ses ambitions. Dans un peloton particulièrement serré et sur un circuit où l’aspiration joue un rôle majeur, Norris sait toutefois qu’il lui faudra trouver les moyens de remonter demain.

Interrogé sur ses difficultés avec les freins, notamment dans les deux premières chicanes où la confiance du pilote est essentielle, Norris a expliqué avoir rencontré un comportement particulièrement imprévisible au freinage.

"Oui, nous avions simplement… je freinais et la voiture tirait dans une direction, et ce n’est pas ce que vous voulez sur un circuit où vous avez besoin d’avoir confiance dans les freins à l’entrée des deux premières chicanes."

Le problème s’est légèrement atténué au fil de la séance, sans pour autant disparaître complètement. Norris ne considère cependant pas que ce soit la raison principale de sa neuvième place.

"Cela s’est un peu amélioré, mais c’était toujours un problème. Mais ce n’est pas la cause de quoi que ce soit, c’est simplement que nous avons été malchanceux aujourd’hui. Je ne pense pas que le rythme était si mauvais. Nous n’étions certainement pas assez rapides, mais en même temps, c’est simplement la position que j’avais lors de la première tentative de la deuxième partie."

Cette première tentative en Q2 s’est en effet révélée quasiment impossible à exploiter pour le Britannique. Dans une séance où le placement en piste et le positionnement par rapport aux autres monoplaces sont particulièrement importants, Norris estime avoir payé les conséquences d’une situation qu’il ne pouvait pas réellement contrôler.

"C’était évidemment pratiquement fichu d’avance. Donc, d’une certaine manière, je n’ai pas eu de chance, et j’ai simplement dû encaisser. C’est en quelque sorte le prix à payer pour être champion du monde."

"Il n’y a rien à reprocher. La première pénalité, c’est d’être le premier dans la voie des stands, donc nous ne pouvons pas vraiment nous plaindre. Nous savions que ce serait difficile et c’est comme cela que ça s’est passé."

Norris a également été interrogé sur l’absence d’aspiration durant sa qualification et sur la possibilité qu’il ait pu anticiper cette situation pour l’éviter. Sa réponse a été particulièrement concise, signe qu’il estime que les circonstances de la séance ne lui offraient pas véritablement de marge de manœuvre.

"Non, vous ne pouvez rien faire."

Avec la pénalité d’Antonelli, Norris gagne finalement une position et prendra le départ depuis la huitième place. Il devra donc se lancer dans une remontée sur une grille particulièrement intéressante, avec Pierre Gasly en pole position et un scénario potentiellement favorable aux dépassements grâce aux variations de rythme attendues en course. Le Britannique espère pouvoir profiter de cette configuration, même s’il identifie déjà une faiblesse importante de sa McLaren.

"Je l’espère vraiment, mais en même temps, nous devons simplement voir comment nous pouvons faire la course. Tout d’abord, nous ne sommes pas les meilleurs dans les lignes droites et c’est pour cela que, sans aspiration, nous sommes perdus. Nous verrons."

"Mais la grille est intéressante et, bien sûr, félicitations à Pierre. Il a fait du très bon travail, donc il le méritait."