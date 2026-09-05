Haas F1 se rapproche de la Q3, Bearman vise les points à Monza

Haas F1 a confirmé ses progrès grâce à la VF-26 évoluée en plaçant ses deux voitures en Q2. Oliver Bearman, qui a signé le 12e temps, s’élancera 11e grâce à la pénalité de Kimi Antonelli, et il est le premier à se féliciter de ce retour en forme dans le peloton, sur un circuit où l’équipe n’est pas à son avantage, n’ayant pas une monoplace particulièrement taillée pour les longues lignes droites.

Mais le Britannique a confirmé avoir ressenti du mieux dans la voiture dès le premier tour qu’il a parcouru hier, et avoir progressé au fil du week-end du Grand Prix d’Italie.

"Honnêtement, dès le premier tour des EL1 j’étais plus heureux de la voiture, c’est la direction que nous voulions depuis plusieurs semaines. Le feeling est très bon, je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau et de pouvoir attaquer" a déclaré Bearman, qui vise les points en course.

"Ce sera l’objectif demain, je veux juste finir dans le top 10 ! On va être intelligents, on est plus rapides en course qu’en qualifications donc je suis curieux de voir ce que demain nous réserve."

Esteban Ocon ne bénéficie pas du moteur évolué que son équipier possède, mais il s’est qualifié 16e et a vécu une séance correcte. Il dément que le moteur soit le seul élément problématique pour lui ce samedi.

"Une partie oui, le reste non. On a bien travaillé ce week-end mais il y a un écart entre les deux voitures. Les évolutions ont du mal à fonctionner pareil sur les deux voitures, je manque de charge et ce n’est pas normal car ma voiture devrait produire cet appui" a-t-il dit à Canal+.

"Donc on revient sur les difficultés du début de saison, plus le déficit moteur donc ça fait pas mal sur une piste avec peu de virages. Mais on a super bien travaillé, on a exploité le maximum de la voiture, on a eu des problèmes mais l’équipe a changé toutes les pièces possibles."

"On a continué à avoir ce problème mais on a fait le maximum pour essayer de régler le problème, malheureusement on n’a pas réussi à le régler. Mais il y a du positif, l’update marche avec Oli, et il faut qu’on ait la même chose sur les deux voitures."