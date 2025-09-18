Lawson : Hadjar doit se concentrer sur son travail sans penser à Red Bull

Liam Lawson a réagi à Bakou aux spéculations grandissantes concernant la promotion de son équipier chez Racing Bulls, Isack Hadjar, chez Red Bull Racing en 2026.

Lawson avait débuté l’année aux côtés de Max Verstappen, mais l’équipe l’a évincé après les deux premières manches. Son remplaçant, Yuki Tsunoda, n’a guère fait mieux, ne récoltant que neuf points en 14 apparitions jusqu’à présent.

Le pilote est revenu chez Racing Bulls et il affirme qu’Hadjar doit "se concentrer sur son travail" s’il a vraiment l’opportunité de rejoindre Red Bull Racing l’année prochaine.

"De l’extérieur, nous constatons tous à quel point c’est une situation très difficile d’être dans le 2e baquet Red Bull Racing," commente le Néo-Zélandais aujourd’hui à Bakou.

"Pour moi, c’est difficile de revenir en arrière et de faire une comparaison pertinente, car il n’y a eu que deux courses. Mais je pense qu’Isack doit simplement bien se préparer."

Lawson admet que tout pilote suffisamment bon pour courir en F1 doit être prêt à affronter les meilleurs.

"Avec le recul, je me suis préparé, j’ai fait tout mon possible, mais on peut toujours faire mieux. Honnêtement, je dirais simplement qu’il faut ignorer tout ce qui se dit. Je pense qu’on en parle peut-être trop, à quel point c’est difficile, etc."

"Au final, nous sommes tous des pilotes de course, et nous devons tous avoir suffisamment confiance en nous pour faire partie de ce sport. On ne vient pas ici en pensant que les autres sont meilleurs que nous, sinon nous ne serions pas là. Il faut donc simplement avoir confiance en soi."

"Isack a fait du bon travail cette année, et je pense qu’il doit se concentrer sur son travail et se préparer au mieux, sans se fier à tout ce qu’on dit sur ce qui va se passer. Car au final, personne ne sait vraiment quelle est la recette pour réussir. Seuls ceux qui ont réussi l’ont trouvé."

Lawson a également évoqué son propre avenir en Formule 1. Le Néo-Zélandais a déclaré espérer avoir des éclaircissements sur son avenir lors des prochaines courses. Mais le Dr Helmut Marko n’a pas exclu ce matin de faire revenir Yuki Tsunoda chez Racing Bulls, ce qui pourrait menacer sa place en cas de titularisation en parallèle d’Arvid Lindblad.

Le pilote Racing Bulls n’a donc pas exclu de poursuivre avec une autre équipe.

"J’espère que je saurais lors des prochaines courses. C’est évidemment difficile à dire. Nous poursuivons tous ce rêve. Le premier objectif est d’intégrer la Formule 1, mais évidemment, nous sommes tous là pour tenter de gagner. Et je pense que j’ai passé beaucoup de temps, notamment lorsque j’ai rejoint Red Bull Racing en tant que junior à 17 ans, à me demander comment intégrer Red Bull Racing, et c’est précisément là que j’ai vu mon avenir."

"Je ne pense pas que j’aie oublié pourquoi je le fais, mais c’était tellement mon objectif qu’il m’est plus facile de prendre du recul et de réaliser maintenant que mon objectif a toujours été de gagner et d’atteindre le sommet. Il n’est pas nécessaire de préciser où cela se fera."

"En tant que pilotes, l’essentiel pour nous est d’être en Formule 1. Nous nous concentrons donc sur l’obtention d’un baquet. Et honnêtement, c’est mon objectif pour le moment. Du côté des autres équipes, je pense que presque tout le monde est déjà engagé ou a une assez bonne idée de ce qu’il fera l’année prochaine."

"Pour l’instant, je discute surtout avec Red Bull et j’essaie de garder le baquet dans lequel je suis actuellement. Au-delà de ça, je pense que la plupart des opportunités sont quasiment parties pour 2026 (sauf chez Alpine F1, ndlr)."