3e temps, Leclerc ne s’inquiète pas et estime que Ferrari peut jouer la pole demain

Charles Leclerc a décroché le troisième temps de la Qualification Sprint du Grand Prix de Singapour, confirmant que Ferrari pouvait se mêler à la lutte aux avant-postes sur le circuit urbain de Marina Bay. Pourtant, malgré cette place sur la deuxième ligne derrière Max Verstappen et George Russell, le Monégasque reste insatisfait du niveau de performance de sa monoplace. Il estime que la Scuderia a perdu une partie de sa vitesse pure au cours des dernières courses, même s’il conserve l’espoir de progresser suffisamment pour viser la pole position lors des qualifications du Grand Prix, samedi.

Leclerc avait pourtant montré un rythme encourageant lors de la deuxième phase de la Qualification Sprint, particulièrement avec les pneus mediums. Mais le passage aux gommes tendres en SQ3 ne lui a pas permis de rivaliser avec les deux pilotes qui le précèdent sur la grille.

Interrogé sur les sensations procurées par sa Ferrari et sur les raisons de cet écart, le Monégasque a expliqué que la préparation des pneumatiques avait été différente de celle de ses adversaires, sans vouloir en faire une excuse.

"Pas grand-chose, en réalité. Je pense que nous avons gagné le temps au tour que nous devions gagner. Les autres avaient un programme légèrement différent. Je crois qu’ils ont effectué deux tours de refroidissement, alors que nous n’en avons fait qu’un seul."

"Mais franchement, je ne pense pas que ce soit… Oui, cela ne doit pas être une excuse. Je pense que, depuis trois ou quatre courses, nous avons perdu un peu de notre performance pure. Nous ne sommes tout simplement pas encore assez rapides pour nous battre avec eux."

Malgré ce constat, le pilote Ferrari ne considère pas que sa monoplace ait atteint ses limites.

Il estime qu’il existe encore une marge de progression, notamment grâce à des ajustements de réglages qui pourraient permettre à la Scuderia de se rapprocher des meilleurs lors des qualifications du Grand Prix.

"Malgré tout, j’ai le sentiment qu’il y a du potentiel dans la voiture. Pour demain, peut-être qu’avec quelques ajustements, nous pourrons être dans le coup pour nous battre pour la pole position. Ce n’est pas trop mal, mais il nous manque encore un petit quelque chose."

Leclerc devra néanmoins composer avec une position de départ qui, malgré sa troisième place (deuxième si Verstappen est pénalisé), ne lui garantit pas de pouvoir attaquer facilement les pilotes devant lui lors du Sprint.

"Oui, ce n’est pas une mauvaise position sur la grille, surtout si Max prend une pénalité, mais sur un circuit comme celui-ci, vous voulez vraiment partir premier, parce que les dépassements vont être très difficiles. Nous verrons, mais au bout du compte, ce n’est que la course Sprint. Demain, il faudra de toute façon faire le travail."