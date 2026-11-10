Câmara estime avoir ’tout vécu’ pour ses débuts chaotiques en Formule 1

Rafael Câmara n’oubliera pas de sitôt ses débuts en Formule 1. Propulsé dans le baquet Haas à l’occasion de son Grand Prix national, le jeune Brésilien a découvert la catégorie reine dans des conditions particulièrement difficiles, entre pluie, erreurs de pilotage et incidents en piste. Après des qualifications marquées par deux accidents, le rookie a terminé le GP du Brésil à la 20e et dernière place des pilotes classés, avec deux tours de retard sur Lando Norris. Malgré sa déception, Câmara préfère retenir l’expérience accumulée lors d’un week-end qui pourrait constituer une étape importante de son apprentissage, alors que son programme pour la fin de saison reste à confirmer.

Faire ses débuts en Formule 1 représente toujours un défi considérable, mais Rafael Câmara a dû affronter une difficulté supplémentaire en découvrant la discipline devant son public, sur le circuit d’Interlagos, dans des conditions météorologiques parmi les plus compliquées de la saison.

Le jeune Brésilien, nouveau venu chez Haas, avait pourtant commencé son premier week-end de manière encourageante. Sur piste sèche, ses performances s’étaient révélées relativement proches de celles de son coéquipier Oliver Bearman, avec des écarts généralement limités à quelques dixièmes de seconde.

La situation s’est toutefois compliquée lors des qualifications. Câmara a d’abord survécu à un choc relativement violent en Q1, avant de terminer sa séance contre le mur en Q2, après un impact frontal qui a provoqué l’interruption prématurée de cette deuxième partie des qualifications.

Malgré ces incidents, le potentiel affiché lors de ses premiers tours au volant d’une Formule 1 avait laissé entrevoir des perspectives intéressantes pour la course.

Mais dimanche, le Brésilien a découvert à quel point les conditions changeantes pouvaient rendre l’exercice difficile.

Au fil des tours, Rafael Câmara a progressivement reculé dans le classement, incapable de maintenir le rythme de ses adversaires dans des conditions de piste particulièrement délicates. Le pilote Haas a finalement franchi la ligne d’arrivée en 20e position, dernier des concurrents classés, avec deux tours de retard sur le vainqueur Lando Norris.

Une entrée en matière difficile, que le Brésilien n’a pas cherché à minimiser après la course.

"Ce n’était clairement pas facile", a-t-il reconnu.

"C’était une course compliquée. Je pense que nous avons tout vécu en une seule course, donc ce n’était pas facile de rester en piste. Il y a eu quelques erreurs que je ne m’attendais vraiment pas à commettre aujourd’hui, mais d’une certaine manière, je pense que cela fait largement partie du processus de compréhension et d’adaptation à tout cela."

Câmara admet que son résultat et certaines de ses erreurs ne correspondent pas à ce qu’il espérait pour ses premiers pas dans la discipline.

"Mais c’est certain, de mon côté, je n’étais pas vraiment satisfait de tout ce qui s’est passé aujourd’hui. Cependant, je pense que cela a été un très bon apprentissage pour l’avenir."

Des qualifications encourageantes malgré les accidents

Malgré une course décevante, Rafael Câmara refuse de dresser un bilan entièrement négatif de son premier week-end en Formule 1.

Le Brésilien considère que ses performances jusqu’aux qualifications avaient été suffisamment encourageantes pour démontrer qu’il pouvait rapidement trouver ses marques au volant de la Haas.

Câmara estime ainsi qu’il aurait pu atteindre la Q3 sans son incident de la veille.

"Je pense que cela a été un week-end très positif", a-t-il ajouté.

"Je pense que jusqu’aux qualifications, tout s’était plutôt bien passé. Une petite erreur hier nous a probablement coûté une place en Q3, mais oui, aujourd’hui, c’était vraiment, vraiment compliqué."

"Comme je l’ai dit, c’était une erreur à laquelle nous ne nous attendions pas, mais je pense qu’elle sera très utile pour l’avenir."

Un avenir immédiat encore incertain chez Haas

Après cette première expérience, Rafael Câmara ne sait pas encore précisément quel sera son programme pour les dernières manches de la saison 2026.

Haas n’a pas confirmé ses plans pour la suite du championnat, même si le Brésilien devrait, selon les attentes, conserver son baquet au moins pour le prochain Grand Prix, à Las Vegas.

Au-delà de cette épreuve, plusieurs possibilités restent ouvertes.

Câmara pourrait terminer la saison de Formule 1 avec l’écurie américaine, mais un retour en Formule 2 est également envisageable pour les rendez-vous du Qatar et d’Abu Dhabi, si ces courses se tiennent bien.

Le Brésilien occupe actuellement la tête du championnat de F2 devant Nikola Tsolov, membre du programme de jeunes pilotes Red Bull.

Un éventuel retour dans l’antichambre de la Formule 1 lui permettrait donc de poursuivre sa lutte pour le titre, tandis qu’une prolongation de son passage chez Haas lui offrirait davantage d’expérience dans la catégorie reine.

Pour l’instant, aucune décision n’a été annoncée. Câmara explique que les discussions se poursuivent avec l’équipe afin de déterminer la meilleure manière d’aborder les prochaines semaines.

"Nous regardons simplement avec l’équipe ce que nous pouvons faire ensuite. Nous devons encore voir ce qui va se passer, mais nous allons simplement essayer de nous assurer que nous comprenons ce qui s’est passé et que nous pouvons aller de l’avant."

Le jeune Brésilien insiste sur le fait que son premier Grand Prix lui a permis de découvrir en très peu de temps une grande variété de situations auxquelles un pilote de Formule 1 peut être confronté.

Entre les séances sur piste sèche, les conditions humides, les accidents en qualifications et les difficultés rencontrées pendant la course, Câmara estime avoir accumulé une expérience particulièrement précieuse.

"Je pense que le point le plus positif, c’est que nous avons tout vécu en un seul week-end."

"Je pense donc que cela sera très utile pour l’avenir. Et comme je l’ai dit, après ce week-end, il y a beaucoup de choses à examiner pour se préparer. Je pense que c’était un bon test pour l’avenir, simplement pour mieux se préparer et, oui, être davantage prêt pour la suite."