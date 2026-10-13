’Où est Lance ?’ : Norris tacle Stroll et crée une nouvelle polémique après Singapour

Lando Norris se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques après la diffusion d’une vidéo tournée lors d’une soirée à Singapour, dans laquelle il semble se moquer de Lance Stroll. Le champion du monde en titre, déjà au centre des discussions après son accrochage avec Oscar Piastri lors du Sprint, voit son attitude publique de plus en plus commentée. Si la séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, elle intervient surtout dans un contexte particulier, quelques heures après des déclarations beaucoup plus conciliantes du Britannique concernant son comportement en piste.

La personnalité de Lando Norris continue de faire parler dans le paddock et au-delà. Le pilote McLaren, dont les prises de position publiques sont devenues plus combatives ces derniers temps, fait désormais l’objet d’une nouvelle controverse après la diffusion d’images provenant apparemment d’une soirée organisée à l’issue du Grand Prix de Singapour, dimanche.

La séquence montre le Britannique en compagnie d’Oliver Bearman dans une boîte de nuit.

À proximité des deux pilotes, une personne brandit une pancarte portant l’inscription "Au meilleur pilote de F1".

Norris désigne alors Bearman du doigt et lance : "C’est toi !"

Le champion du monde en titre affiche ensuite un large sourire avant de demander à deux reprises : "Où est Lance ? Où est Lance ?"

Cette remarque a rapidement été interprétée sur les réseaux sociaux comme une pique sarcastique adressée à Lance Stroll.

Le pilote Aston Martin détient en effet le record du plus grand nombre d’éliminations en Q1 dans l’histoire de la Formule 1, une statistique régulièrement utilisée par ses détracteurs pour remettre en question ses performances.

Même si la vidéo ne permet pas d’établir avec certitude les intentions de Norris, de nombreux internautes ont vu dans sa question une manière de tourner en dérision le Canadien, en opposant ironiquement son nom à celui du "meilleur pilote de F1" inscrit sur la pancarte.

Une nouvelle controverse après l’accrochage avec Piastri

Cette séquence intervient alors que Norris faisait déjà l’objet de nombreuses discussions concernant son attitude à la suite de son accrochage avec son coéquipier Oscar Piastri lors de la course Sprint de Singapour.

Dans plusieurs entretiens accordés après cet incident, le Britannique avait adopté un ton particulièrement combatif, donnant l’impression de ne pas éprouver de regrets concernant la manœuvre à l’origine du contact entre les deux McLaren.

Cette attitude avait alimenté les débats sur la gestion de la rivalité interne entre les deux pilotes, ainsi que sur la manière dont Norris assumait ses responsabilités après un incident impliquant directement son coéquipier.

Son discours a sensiblement évolué après le Grand Prix disputé dimanche. Alors qu’il avait initialement semblé peu disposé à reconnaître une erreur, le champion du monde en titre a finalement adopté une position beaucoup plus critique à l’égard de son propre comportement.

"En réalité, c’est très simple : je ne peux pas faire ce que j’ai fait," a reconnu Norris après la course.

"Je n’aurais jamais dû essayer cela pour commencer. Je dois simplement penser davantage à l’équipe que je représente plutôt qu’à moi-même."

Le Britannique ne s’est pas contenté de reconnaître que sa manœuvre face à Piastri était inappropriée.

Il a également présenté directement ses excuses à son équipe, admettant que son comportement avait eu des conséquences sur le collectif.

"C’était une erreur de ma part et j’ai laissé tomber l’équipe," a déclaré Norris.

"Je leur devais à tous des excuses et, la prochaine fois, nous ferons mieux."