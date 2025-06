Norris est soulagé de retrouver son ’feeling’ mais doit prouver sa ’régularité’

Lando Norris a signé sa troisième pole position de la saison en Autriche, avec près d’une demi-seconde d’avance sur Charles Leclerc et Oscar Piastri. Le pilote McLaren F1 a apprécié signer une telle performance, mais sait qu’il doit prouver qu’il est capable de ne plus commettre d’erreurs en qualifications.

"C’est très satisfaisant, mais, encore une fois, c’est une question de cohérence. Tout le monde peut devenir un héros en un week-end. C’est un progrès. Ce sont des pas en avant. Je suis très heureux de cette journée, mais la route est encore longue" a déclaré Norris après la qualification.

"La saison est longue. Le travail que je devais faire aujourd’hui, je l’ai fait. Cela n’efface pas les derniers week-ends, mais je l’ai fait aujourd’hui, et c’est ce qui comptait. Donc, oui, je suis très satisfait et heureux d’avoir fait ce qu’il fallait quand il le fallait."

Auteur d’une de ses plus belles performances de la saison, Norris explique qu’il a eu enfin le feeling qu’il cherchait avec la MCL39, mais qu’il devra encore confirmer ces progrès : "Je pense que c’était à peu près clair de l’extérieur, et je pense que les sensations ont été corrélées à l’intérieur, sur le fait que la voiture était très forte."

"Elle est clairement très forte ici et très rapide. Je pense que là où nous nous attendions à ce qu’elle soit un peu faible, ou pas aussi forte que d’autres dans les hautes vitesses, il semble que ce soit notre force depuis le début du week-end."

"C’est encore plus délicat à certains endroits, mais dans l’ensemble, c’était facilement ma meilleure qualification de l’année du point de vue de chaque tour que j’ai fait. J’ai encore commis quelques erreurs ici et là, mais aucune qui m’ait coûté un tour, juste peut-être un dixième ici ou un demi dixième là."

"Donc, je pense que sur les performances, la constance et bien sûr le fait d’être dans le coup quand ça compte en Q3, c’est facilement le meilleur tour que j’ai fait de toute la saison, probablement même mieux que Monaco, honnêtement."

"Ce n’est peut-être pas un tour aussi excitant que celui de Monaco, mais c’est sans aucun doute un meilleur tour que celui que j’ai fait là-bas. C’est en partie grâce à de petites choses que j’ai pu obtenir cela de la voiture, grâce aux changements apportés à la voiture."

"Il est toujours difficile de dire si ce sont les évolutions ou non, mais c’est certainement le moment où j’ai été le plus confiant et le plus à l’aise pour obtenir des temps au tour avec la voiture et pour comprendre cela."

"Je pense que cela a montré aujourd’hui que lorsque j’ai ces sentiments, bien qu’ils ne soient pas encore tous présents, mais plus qu’avant, je peux avoir une journée comme celle-ci."

"Cela montre que le ressenti dont j’ai besoin, le feeling que je n’ai pas eu aussi facilement, quand c’est plus à ma portée et plus là où je veux être, je peux faire de meilleures performances et avoir des journées comme celle-ci."

"Je pense que c’est rassurant pour moi, et c’est un sentiment très agréable. Mais c’est toujours une question de régularité. C’est un week-end, je dois le faire pour encore quoi, 12 ou 13 week-ends, ou quelque chose comme ça."

Interrogé sur la possibilité que ses progrès viennent de lui ou de la voiture, le Britannique envisage que la réponse soit au milieu de cela : "C’est un peu des deux. C’est difficile de mettre un pourcentage dessus. Mais j’ai dit au début du week-end que j’attendais toujours plus de moi-même à certains moments."

"Quelle que soit la voiture qui m’est confiée, je m’attends toujours à faire du bon travail, que j’éprouve ou non des difficultés avec le feeling. Mais vous savez, quand vous vous battez contre les meilleurs, vous voulez que tout se passe le mieux possible."

"Ce week-end, j’ai l’impression que c’est un peu plus le cas. C’est peut-être aussi un peu lié au circuit plutôt qu’à la voiture, parce qu’il y a eu des circuits cette saison où je me suis senti plus à l’aise que d’autres. Mais c’est un petit élément de l’équipe, et c’est aussi souvent dépendant de moi-même."

"J’ai été rapide au Canada la plupart du temps, mais j’y ai commis des erreurs, j’ai mal jugé beaucoup de choses et je n’ai pas enchaîné les tours quand il le fallait. Mais le rythme était là, et ce n’était pas par manque de feeling. C’est parce que je n’ai pas fait assez bien mon travail."

"Donc, je ne vais jamais blâmer la voiture, et je ne vais jamais dire que je blâme quoi que ce soit, mais il y a des raisons pour différentes choses. Ce qui est le plus rassurant pour moi, c’est que lorsque j’ai d’autres ressentis dont j’ai besoin, je fais un meilleur travail. C’est la meilleure nouvelle que l’on puisse tirer de certaines de ces choses."