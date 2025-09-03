Officiel : Colton Herta quitte l’IndyCar et rejoint Cadillac F1

Cadillac F1 a annoncé aujourd’hui que Colton Herta, jusqu’ici pilote en IndyCar, occupera le poste de pilote d’essai alors que l’écurie se prépare à rejoindre le plateau de la Formule 1 pour la saison 2026. A tout juste 25 ans, l’Américain espérait être titulaire mais n’a pas la Superlicence.

Le pilote va donc pouvoir faire des Essais Libres avec l’équipe, et il aura probablement un autre programme pour obtenir des points de Superlicence. Le plus évident, comme la rumeur le laissait entendre récemment, est une saison en Formule 2 pour valider la possibilité de passer en F1.

Il accompagnera en 2026 Valtteri Bottas et Sergio Pérez sur les Grands Prix, et il profitera sans aucun doute de l’expérience des deux vétérans de la Formule 1, qui seront titulaires de la toute nouvelle équipe sur la grille.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe Cadillac F1 en tant que pilote d’essai. C’est une opportunité rêvée, pour laquelle je travaille depuis longtemps. Je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de faire partie de l’équipe Cadillac F1 à un moment aussi crucial" a déclaré Herta.

"J’ai toujours rêvé de courir en Formule 1, et je considère cette opportunité comme un grand pas vers cet objectif. Pour l’instant, je me concentre sur Cadillac F1 et je donne tout ce que je peux pour aider à construire une équipe compétitive."

Initialement, le fait que le projet de 11e équipe de Formule 1 soit porté par Andretti faisait de Herta le candidat évident pour devenir pilote américain en catégorie reine. Mais après le passage sous la bannière Cadillac, TWG Motorsports a pris la main sur la famille Andretti, pour qui courait Herta en IndyCar.

De plus, avec les difficultés qu’il a connues pour avoir la Superlicence, l’objectif de le placer en titulaire de l’équipe n’a pas été possible. Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac, est heureux de l’avoir récupéré à la famille Andretti et espère le mener au plus haut niveau.

"Nous sommes ravis d’accueillir Colton Herta en tant que pilote d’essai. Colton est un pilote exceptionnellement talentueux qui a fait preuve d’une vitesse, d’un savoir-faire et d’une maturité bien supérieurs à son âge" a déclaré Lowdon.

"Son expérience dans le sport automobile américain de haut niveau au sein de la famille TWG Motorsport fait de lui la personne idéale pour ce poste. Il apportera à notre équipe des idées, des perspectives et une énergie nouvelles et précieuses alors que nous continuons à construire l’avenir."

"L’arrivée d’un pilote américain dans une écurie américaine de Formule 1 est un moment extrêmement important, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour le sport automobile américain dans son ensemble."

"Colton incarne la passion, l’ambition et l’esprit de compétition qui caractérisent l’écurie Cadillac F1 Team, et nous sommes fiers qu’il porte le drapeau américain avec nous sur la scène mondiale."