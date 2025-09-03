Norris ne veut pas ’céder’ et adopter une attitude comme celle de Verstappen

Lando Norris n’a pas envie de transiger sur ses principes et son état d’esprit pour devenir meilleur. Alors que des pilotes comme Max Verstappen ou Ayrton Senna ont eu du succès en étant très agressifs en piste, ou que Lewis Hamilton a gagné en ne se laissant pas perturber par certaines choses, le pilote McLaren F1 est différent.

Selon lui, il est possible de gagner en restant une personne sensible, un pilote respectueux en piste, et céder à des choses qui le rapprochaient, mentalement ou dans ses actions, de certains de ses aînés.

"J’admire la mentalité d’autres pilotes comme Max, qui ont vraiment cette attitude ’allez vous faire foutre’. Parfois, je me dis que j’aimerais vraiment être plus comme ça" reconnait Norris. "Mais c’est juste une question de personnalité, et Max est probablement celui qui contraste le plus avec moi à certains égards."

"Et certains jours, je pense qu’être faible serait céder à quiconque me questionne beaucoup et dit que c’est une faiblesse parce que Lewis n’était pas comme ça, parce que Max n’est pas comme ça, parce que Senna, Prost, qui vous voulez, n’est pas comme ça."

"Mais je pense que ce dont je serai le plus fier, c’est si je peux le faire, et le faire à ma façon. Je peux établir, pas une nouvelle norme, mais une nouvelle façon de faire, ’vous n’avez pas besoin d’être un connard, vous n’avez pas besoin d’avoir ce genre d’attitude’. Je veux le faire à ma façon."

Face à un Oscar Piastri très rapide dans la lutte pour le titre, le Britannique espère pouvoir jouer de son expérience : "Même si j’ai toujours détesté utiliser l’expérience comme excuse ou justification, on finit par se dire ’j’ai appris cela grâce à mon expérience’. Et c’est mon avantage sur Oscar."

"Mais il ne manque certainement pas de vitesse, de talent ou de capacité, dans tous les sens du terme. Je sais donc à quoi m’attendre. Je vais affronter un gars qui est aussi rapide que moi et tout aussi bon que moi. Il est incroyablement calme. Il est cool. J’ai l’impression de l’être aussi, mais à côté de lui, j’ai l’air émotif."